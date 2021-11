e-Visado.es: La reapertura gradual de Vietnam y sus atracciones turísticas Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 16:43 h (CET) Vietnam es un destino turístico muy popular y no sin razón gracias a su interesante historia y oferta cultural, desde ciudades fascinantes hasta paisajes naturales de impresionante belleza. El país permanece todavía cerrado para los viajeros internacionales, pero esto cambiará gradualmente a partir del próximo 20 de noviembre, fecha en que la isla de Phu Quoc permitirá la entrada a viajeros con la pauta de vacunación completa Otros sitios turísticos del país pretenden abrirse progresivamente desde diciembre, y a partir de junio se prevé una apertura completa al turismo internacional de acuerdo con el comunicado publicado por la Administración Nacional de Turismo del pasado 6 de octubre. Antes de visitar el país, los interesados deben conocer sus principales atracciones turísticas y los requisitos de entrada aplicables.

La mayor reserva natural de Vietnam

Los que quieran relajarse en la naturaleza tras llegar a Hanói y visitar la capital del país pueden ir a alguno de los parques nacionales del norte de Vietnam. El parque nacional de Cuc Phuong, el más antiguo de Vietnam y la mayor reserva natural del país, alberga una enorme variedad de flora y fauna, por lo que es uno de los lugares más importantes para la biodiversidad en Vietnam. Hay varios puntos en el parque desde los que se tiene una preciosa vista de los típicos arrozales y verdes valles. Otra atracción del norte de Vietnam con las cascadas de Ban Gioc, situadas cerca de la frontera entre Vietnam y la China. Se trata de dos cascadas de gran belleza del río Quây Sơn. En esta zona también se encuentra la preciosa bahía de Ha Long (declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), famosa principalmente por los monolitos que surgen del agua. Otros parques nacionales del norte de Vietnam son el de Ba Vi, no demasiado lejos de la capital, y el de Cat Ba, que forma parte de la isla homónima y alberga una gran variedad de flora y fauna.

Una de las cuevas más grandes del mundo

En la parte central de Vietnam, cerca de la frontera con Laos, se encuentra el parque nacional de Phong Nha-Ke Bang, que contiene cientos de cuevas, ríos y largos pasajes subterráneos con estalactitas y estalagmitas. Este parque también alberga la cueva de Sơn Đoòng, la más grande del mundo. En 2003, este parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Otros parques nacionales situados en la parte central del país que también merecen una visita son el de Bach Ma y el de Kon Ka Kinh.

Ciudades y variedad paisajística

Durante un viaje por Vietnam, son muchos los turistas que visitan también Ciudad Ho Chi Minh (anteriormente conocida como Saigón), la ciudad más poblada de Vietnam, donde se encuentran varias atracciones turísticas, como un zoológico y el Museo de Restos de Guerra. En el sur de Vietnam, no lejos de Ciudad Ho Chi Minh, se encuentra el Parque Nacional de Cat Tien. Este parque es muy importante como hábitat de varias especies raras y en peligro de extinción. Aquí podrá dar hermosos paseos y disfrutar de la naturaleza.

Solicitar un visado para Vietnam

Los turistas españoles que quieran visitar Vietnam durante más de 15 días una vez que el país reabra sus fronteras, además de presentar un certificado de vacunación, deberán solicitar un visado Vietnam antes de partir. El visado electrónico para Vietnam es el más fácil de obtener, ya que puede solicitarse rápida y fácilmente por internet. Para solicitar el visado, todo viajero debe cumplir con una serie de requisitos, como la fecha de caducidad del pasaporte del solicitante, que no debe ser inferior a 2 meses a la llegada a Vietnam. El visado Vietnam permite permanecer en el país hasta 30 días, lo que es más que suficiente para visitar varios parques nacionales y algunas ciudades.

