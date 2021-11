Yunbit Business Cloud, gestión y comunicación online para un nuevo mundo Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 16:23 h (CET) Yunbit, empresa de desarrollo de software, ha apostado siempre por herramientas respaldadas en los conceptos de cloud computing y trabajo colaborativo Yunbit Business Cloud, plataforma de soluciones en la nube desarrollada en arquitectura multitenant, ofrece un mayor aprovechamiento de todos los recursos implicados en el desarrollo del producto y aplicaciones de software.

Su filosofía, avalada por un largo recorrido y experiencia en la gestión de negocio y elaboración de soluciones de software óptimas que mejoren el rendimiento de las organizaciones, se manifiesta en un servicio y apoyo adaptado a las necesidades de sus clientes y las demandas del mercado.

En Yunbit trabajan pensando que la verdadera optimización reside en el provecho máximo de los recursos empleados en cada gestión o tarea desempeñada; por eso, no se conforman con la producción y desarrollo de aplicaciones estancas, si no que creen en la interconexión de los datos e información para que los procesos empresariales sean ejecutados de la mejor forma posible; siendo esta la más eficiente, competente y útil.

El COVID, el distanciamiento social que conlleva y la experimentación y normalización de nuevas modalidades de trabajo, ha hecho tomar mayor conciencia de la importancia de la comunicación online y asíncrona, el trabajo colaborativo y el cloud computing; y esto ha traído como consecuencia que las aplicaciones de gestión empresarial como Yunbit Business Cloud adquieran mayor relevancia con respecto a otros productos de software del mercado.

La plataforma Yunbit Business Cloud aprovecha cada información y dato en todas las áreas de negocio, de esta forma se evitan claramente las duplicidades en tareas y responsabilidades, los errores humanos y se genera una dinámica de trabajo colaborativo por procesos en el que los empleados se sienten cada vez más implicados en los objetivos de la organización al ver plasmada la importancia de sus labores y tareas para el resto del equipo.

Yunbit abarca desde el área de contabilidad y finanzas a la gestión de almacenes, fabricación, tienda online, aplicación de nóminas o el portal del empleado; por tanto, desde un único punto de acceso web es posible el acceso a todas las aplicaciones, datos e informes de todos los departamentos de la compañía; lo que facilita enormemente la toma de decisiones acertadas y a tiempo, aprovechando las fortalezas y oportunidades que encontradas; y ajustando el trabajo, esfuerzo e iniciativa a las debilidades y amenazas descubiertas. De este modo, Yunbit añade valor al día a día de las compañías.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.