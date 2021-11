Productos Zero Waste para llevar una rutina diaria sin contaminar el planeta Emprendedores de Hoy

lunes, 15 de noviembre de 2021, 15:28 h (CET)

El ser humano utiliza muchas más cosas de las que se necesitan y esta saturación de elementos resta energía e impide un perfecto desarrollo físico y mental. Esto se puede percibir con una simple mirada alrededor.

En consecuencia, nace la filosofía Zero Waste, que persigue el objetivo de evitar al máximo la generación de residuos para mejorar el entorno y reducir la contaminación en el planeta. De esta forma, se ha adoptado el mismo nombre del movimiento a la tienda cero residuo abierta recientemente en España. Una empresa de productos para la rutina diaria bajo la premisa “residuo cero”, que ofrece mejores alternativas al plástico. Entre algunos de estos artículos destaca el champú sólido.

¿Qué es el champú sólido? El propósito de Zero Waste es acercar los productos “residuo cero” a un mayor número de personas para lograr un planeta libre de desechos. Por ejemplo, dentro de la rutina de aseo personal el lavado del pelo es un asunto sensible, pero es preciso reconocer que en los supermercados no son muchas las opciones para limpiar el pelo sin generar residuos.

En consecuencia, la tienda Zero Waste cuenta con un producto ideal para conseguir una limpieza con el menor impacto para el medioambiente. Este es el champú sólido, un jabón en pastilla, muy parecido al jabón de manos, que se fabrica mediante un proceso y con unos materiales que no contaminan.

Entre los tipos de champús sólidos más comunes se encuentran el champú saponificado y el champú con tensoactivos. El saponificado se fabrica con grasa y soda cáustica, las mismas materias primas que los jabones habituales. Sin embargo, estos benefician a la piel y la hidratan, no obstante no pueden ser usados para el lavado del cabello, ya que podría dañarlo, quitarle suavidad o generar sequedad.

Por otra parte, los champús con tensoactivos incorporan ciertos agentes suaves que se agregan gracias a un proceso de amasado en seco. Esto genera que tenga una capacidad para limpiar el pelo adecuadamente, pero sin contar con sulfatos, dañinos para el medioambiente. Asimismo, equilibran la grasa del pelo sin llegar a generar sequedad o exceso de grasa. Esto permite que varios de los usuarios que utilizan este champú queden muy satisfechos por la suavidad y soltura que aporta a su cabello.

La filosofía de Zero Waste Cuando se hace referencia al movimiento “residuo cero” no se habla simplemente de reducir los desechos, se trata de cambiar toda la forma actual de entender la vida. El cerebro funciona como un ordenador, cuanto más se llena con archivos inservibles peor será su funcionamiento. Esto sucede en la manera en la que consumimos porque constantemente recibimos estímulos para seguir comprando sin control. Además, son objetos que no tienen ninguna utilidad y que no son necesarios para vivir, sin embargo, ocupan mucho espacio en la mente de las personas y distraen de los aspectos importantes. De este modo, va a ser necesario limpiarlas, ordenarlas y repararlas cuando se estropeen y, finalmente, se deberán tirar a la basura para adquirir un artículo nuevo que tampoco es necesario.

Si la mayoría de los menores de hoy se educasen en la filosofía Zero Waste, este movimiento se convertirá en el comportamiento natural de las generaciones futuras, las cuales podrán habitar en un planeta más limpio.

