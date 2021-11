Un 93% de los trabajadores europeos creen que un entorno laboral saludable aumenta su productividad Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 14:59 h (CET) El estudio fue realizado, el pasado verano, entre más de 6.000 trabajadores de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Polonia. Sònia Rodríguez Grau, co-fundadora del estudio de ecodiseño Sideral opina que los modelos orgánicos y sostenibles de diseño en los espacios laborales favorecen la productividad, la inspiración y la creatividad La prueba de que las empresas se toman, cada vez más en serio, el estudio de la relación entre productividad laboral y ambientes de trabajo saludables y sostenibles, son las muchas investigaciones al respecto realizadas en los últimos años. Una de ellas es el estudio realizado el pasado verano por la consultora Censuswide entre más de 6.000 trabajadores de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Polonia. Un 93% de todas las personas encuestadas afirmaron que, trabajar en un entorno saludable puede aumentar su propia productividad en un 25%.

Martin Geiger es uno de los mayores expertos mundiales en productividad. Sus iniciativas han sido implementadas, con éxito, en empresas de medio mundo. Según sus palabras “a lo largo de mi carrera, trabajando con algunas de las empresas más grandes del mundo, una cosa que he notado es que los trabajadores más productivos parecen tener un punto en común: la satisfacción”.

Nuevas tendencias en el Facility Management

Hasta justo antes de la pandemia los departamentos de Facility Management de las empresas e ocupaban de poco más que del mantenimiento de las instalaciones y espacios en los que se desarrolla la actividad laboral Sònia Rodríguez Grau, diseñadora creativa y co fundadora del estudio de ecodiseño Sideral , y experta en integrar diseño y sostenibilidad en el flujo de trabajo de las compañías, cree que todo ha cambiado “ahora se busca una visión global que conecte materiales y personas con el planeta. En este proceso se implica a toda la cadena de proveedores y, por lo tanto, produce cambios en todo el sistema”.

Para Rodríguez Grau la satisfacción de la que habla Martin Geiger está muy directamente relacionada con un nuevo enfoque de las empresas que, cada vez más, detectan la necesidad de una visión holística de sus entornos laborales de un modo más flexible, sostenible y saludable “aplicando modelos orgánicos se consigue, por ejemplo, romper las tradicionales líneas jerárquicas de movimiento y comunicación dentro de los espacios de trabajo. Una adecuada gestión emocional y mental, con foco en las personas, se traduce en bienestar, fomento del desarrollo de aptitudes e incremento de la capacidad de los trabajadores para enfrentarse a los retos laborales diarios desde la motivación y la creatividad”.

La redefinición de las labores de un Facility Manager, cuya tarea también ha adquirido una nueva dimensión y enfoque, hace que este trabajo responda a un nuevo perfil. La nueva realidad se asienta sobre unas nuevas tendencias que según Sònia “viran hacia lo sostenible, la vuelta al humanismo y a los grupos colaborativos para crear una economía más fuerte. El punto de partida es entablar una nueva relación entre los espacios de trabajo o workplaces y las personas que los habitan como centro. En estos nuevos espacios de trabajo se debe de priorizar el bienestar, la flexibilidad, la tecnología y la innovación. El objetivo es aumentar la capacidad productiva, inspiracional, creativa y de autodesarrollo. Sin olvidar el wellbeing que se centra en espacios sostenibles para el bienestar integral de los equipos”

Economía circular, ecodiseño y productividad

Según el estudio KPMG 2019, motivación en el trabajo, productividad laboral, ecodiseño y economía circular podrían estar estrechamente relacionados. Este informe apunta a que un espacio laboral diseñado de un modo sostenible contribuye a generar un ambiente laboral con un crecimiento de la productividad en torno a un 20% y una reducción del absentismo laboral de hasta en un 50%.

Estudios recientes, como la encuesta Leesman The world’s best workplaces 2019 sobre la satisfacción en el lugar de trabajo, arrojan datos reveladores sobre la relación entre productividad y sostenibilidad de los entornos laborales. Después de encuestar a más de 25.0000 empleados en 2.200 lugares de trabajo de 67 países, se demostró que el 57% de los trabajadores considera que el diseño y las condiciones de salubridad de su lugar de trabajo afectan de forma, directamente, a su productividad.

Para la cofundadora de Sideral la base de todo este planteamiento, cimientos sobre los que se apoyan la creación de espacios de trabajo saludables, estaría basada en lo que Rodríguez Grau llama valores del ecodiseño y que ella misma enumera “concepto, consciencia, sostenibilidad, circularidad, ecología, responsabilidad, flexibilidad, holístico y colectivo. Es así, observando estos valores, como se puede diseñar, desde la sostenibilidad, para generar un diseño circular de empresas saludables”.

El concepto del que habla Sònia está experimentando tal auge que organismos como AENOR, han certificado, ya en la actualidad, cientos de empresas en nuestro país, mientras que el INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo), lleva acreditadas decenas de compañías saludables desde el año 2014, fecha en la que empezó a otorgar este reconocimiento a la labor de las empresas en la promoción de la salud en los entornos de trabajo.

¿Qué es un entorno laboral saludable?

La creativa, diseñadora y artista Cae Piñol, fundó el estudio de ecodiseño Sideral junto a Sònia Rodríguez Grau. Ambas son pioneras en aplicar el ecodiseño a todos sus proyectos, Piñol subraya que “pasamos más del 90% del tiempo en espacios cerrados, por lo que, los espacios en los trabajamos impactan en gran medida en nuestra salud, bienestar y productividad. Por ello a la hora de diseñar espacios es importante establecer sistemas que permitan identificar todos los aspectos que impactan sobre la salud y el bienestar de los ocupantes"”.

Cae Piñol tiene claro que un entorno laboral saludable precisa de una profunda reformulación “los espacios de trabajo, dentro de las empresas, tienen que ser más permeables al house working, hacer más fácil y posible la conciliación familiar, aumentar el bienestar de los empleados, su felicidad. En definitiva, facilitarles pensar diferente y ser más creativos. Es relevante comprender que las empresas tiene que adaptar sus modelos, también de trabajo, a este nuevo paradigma que nos exige ser más creativos, buscar nuevas respuestas a los nuevos retos y que, estás, estén alineadas con la sostenibilidad”

Amante, de la naturaleza, Cae Piñol cree que uno de los elementos más potentes, a la hora de potenciar la sustentabilidad de los ambientes de trabajo, es acercar estos a la naturaleza “se sabe que los empleados en entornos con elementos naturales reportan un 15% más de bienestar, son un 6% más productivos y un 15% más creativos en general”.

