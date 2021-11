La tecnología anticipa una revolución sin precedentes en el sector agroalimentario Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 15:04 h (CET) Las empresas del sector alimentario se preparan para competir en mercados que todavía no existen Tras varios meses condicionado por la pandemia, el pasado 11 de noviembre tuvo lugar el Innobusiness Meeting Point, el evento anual que organiza el clúster FOOD+i dentro de la iniciativa INCREA, que en esta ocasión bajo el tema Rediseñemos el futuro, permitió a todos los asistentes debatir sobre los cambios que se vaticinan en el sector para los próximos años.

Durante esta sesión más de 50 directivos de empresas alimentarias del Valle del Ebro, pusieron en común las principales lecciones aprendidas en los pasados meses de pandemia y los principales retos que se plantean en los próximos años condicionados por el incremento de los costes productivos, el aprovisionamiento de materias primas y la importante irrupción de nuevas tecnologías que se prevén en los próximos años en campos como la inteligencia artificial, la biotecnología industrial, la robótica y el Big Data.

Como menciona Juan Viejo, Director de FOOD+i, “vivimos en un momento crucial donde las empresas alimentarias tienen el reto de seguir siendo competitivas generando propuestas de valor al mercado, pero también tienen que estar atentas para anticipar cambios disruptivos que pueden cambiar sus actuales modelos de negocio”

Marc Millan, Director de Servicios de Aceleración Corporativa de Esade Creapolis, intervino en esta jornada con la ponencia Innovación corporativa a través de las startups, destacando que “las empresas hoy en día tienen que ser especialmente innovadoras, ya que están condicionadas por una serie de tendencias globales que configuran un nuevo entorno competitivo, donde la disrupción es la nueva norma. A corto plazo hay que ser muy eficaces, pero a largo plazo tendremos que competir en mercado que hoy ni siquiera existen, donde los startups serán la punta de lanza de este proceso de cambio. Es por ello por lo que será vital no solo identificarlas, sino también saber cómo generar modelos de colaboración con ellas”.

En este contexto el sector alimentario necesita contar con empresas cada vez más innovadoras, preparadas para reaccionar de manera ágil en un entorno de cambio. Sobre esta cuestión se basó la ponencia Liderazgo Innovador presentada por parte de Xavier Lesauvage, fundador de Connociam, profesional con una dilatada experiencia de gestión después de trabajar más de 15 años como profesional del marketing y las ventas en Nestlé, Jacobs Douwe Egberts y Panrico-Donuts. Como destacó “es muy importante definir estilos de liderazgo que favorezcan la creación de equipos profesionales motivados para innovar como elementos clave para garantizar la supervivencia y reinvención de las empresas”

Clúster FOOD+i, es una asociación empresarial innovadora privada, compuesta por 104 socios, principalmente empresas alimentarias, del Valle del Ebro que apuestan por su mejora competitiva a través de la innovación dentro del entorno europeo

En la actualidad cuenta con 17 proyectos aprobados de innovación a nivel nacional y europeo con un presupuesto total de 34,2M€, de los cuales 6,6M€ se han conseguido a lo largo de 2021, gracias a su importante posicionamiento en las principales redes de innovación a nivel europeo como la BBI y la EIT FOOD.

A lo largo de 2022 Clúster FOOD+i, prevé lanzar un programa de emprendimiento corporativo con ESADE Creapolis e intensificar de manera muy significativa su cartera de proyectos con la apertura de una nueva oficina, que permita a sus socios aprovechar los importantes paquetes de ayuda para la innovación previstos dentro de los fondos Next Generation.

Sobre la Asociación Empresarial Clúster FOOD+i

La Asociación Empresarial Clúster FOOD+i es una asociación privada, sin ánimo de lucro, que cuenta actualmente con más de 100 socios, principalmente empresas alimentarias líderes en su categoría con una clara apuesta por la innovación, distribuidas a lo largo de las regiones que integran el Valle del Ebro. De forma conjunta, las empresas socias de Cluster FOOD+i presentan una facturación anual de 4.315 millones de euros y generan más de 12.000 empleos directos, según cifras actuales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los centros Helen Doron English de España participan en la Gran Recogida de Alimentos 2021 DCH y LHH lanzan el servicio de Gestión de Carreras y Transición Profesional El mercado de balizas V-16 en auge, según Grupo V16 Regalos para todos los bolsillos de 180 the concept, Vica Designs y Yanbal entre otros 22@ Glòries, el nuevo espacio de Cloudworks donde convergen la tecnología, el diseño y la creatividad