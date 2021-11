Método ringteacher: la versión 3.0 del profesor particular Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 14:51 h (CET) Se trata de una innovadora metodología de aprendizaje, con el teléfono e internet como principales canales de enseñanza Sin duda los tiempos han cambiado y el usuario reclama cada vez más un servicio plenamente accesible, ya no solo en el espacio y en el tiempo, sino también desde el punto de vista tecnológico que le permita hacer un uso rápido y eficaz del servicio contratado.

Para ringteacher esta premisa ha sido fundamental a la hora de desarrollar su método de aprendizaje de inglés. Un sistema de enseñanza que se imparte por teléfono donde y cuando el alumno quiera, con profesores nativos siempre disponibles para dar clases y resolver todas las dudas.

Se trata de un formato centrado principalmente en la parte oral y comprensiva del inglés, donde profesores nativos especializados y con amplia experiencia en la enseñanza de idiomas, dirigen las clases para que cada alumno disfrute de un aprendizaje ajustado a sus necesidades específicas, cuyo nivel se determina a partir de una prueba inicial.

Además, desde ringteacher facilitan a cada alumno las herramientas necesarias para ampliar vocabulario, adiestrar el oído y mejorar en el plano gramatical.

Un proceso muy personalizado que se acompaña de un seguimiento continuo a través de la web de la evolución del aprendizaje para corregir al máximo cualquier error. Un método diseñado a la medida de cada alumno, solamente comparable a la labor de un profesor particular.

En el caso de ringteacher todo el equipo docente de la compañía es nativo, titulado y especializado en la enseñanza de idiomas. Plenamente implicado, se encarga de motivar a los alumnos en cada una de las sesiones formativas para garantizar el progreso constante de cada uno de ellos, alcanzando un alto porcentaje de productividad y fidelidad.

Otra de las ventajas es que el alumno recibe la formación desde 5,5 euros la clase, que consta de 25 minutos de conversación telefónica, acceso a un aula virtual para acceder al material didáctico y hacer seguimiento de su evolución, además de elegir profesor y horario, con 5 minutos de antelación y cancelación sin coste.

La compañía ha logrado alcanzar un nivel de satisfacción y fidelidad muy alto entre los alumnos y actualmente más de 2.000 usuarios confían a diario en el sistema formativo de ringteacher en nuestro país.

Más información sobre ringteacher

Ringteacher es una empresa que nace en 2017 con el objetivo de ofrecer una clara alternativa en el mercado de la enseñanza de idiomas en nuestro país, a través de un método innovador basado exclusivamente en la impartición de clases telefónicas.

Ringteacher está formada por una sólida estructura central que ha diseñado íntegramente el método de estudio y una plataforma educativa digital capaz de proporcionar a los alumnos todo lo que necesitan para mejorar su nivel de inglés de manera ágil, práctica y sencilla y que se apoya en una plantilla de 40 profesores nativos con la formación necesaria para impartir clases.

