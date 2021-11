La evolución de los ciberataques pone de manifiesto la necesidad de soluciones de ciberseguridad avanzadas Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 14:35 h (CET) Según la consultora Avansis, el antivirus tradicional necesita evolucionar frente a las nuevas y más sofisticadas ciber amenazas Elegir un buen antivirus para empresa debería estar entre las prioridades de cualquier empresario, pero no siempre es una tarea fácil. Existen miles de antivirus distintos y numerosos factores que debes considerar a la hora de seleccionar la mejor protección para los equipos.

Las empresas de ciberseguridad recomiendan utilizar antivirus de última generación que detectan amenazas por comportamiento, y ofrecen posibilidad de rollback en caso de brecha.

¿Qué antivirus recomiendan los expertos?

SentinelOne es un antivirus empresarial que ofrece protección integral en todos los recursos de la red corporativa, poniendo fin a los ciberataques, al ransomware, al malware o cualquier otra amenaza. Está diseñada para SOC y operaciones de IT y se distribuye mediante la inteligencia artificial en los dispositivos y las cargas de trabajo en la nube.

A través de una única plataforma de seguridad empresarial para todo el perímetro, consigue prevenir, detectar, responder y cazar amenazas en absolutamente todos los recursos de la empresa.

¿Cómo funciona?

La tecnología patentada Storyline proporciona a los analistas correlaciones y contextos anticipados en tiempo real. Las acciones de respuesta son específicas e incluyen la reparación en los propios dispositivos para garantizar que estén siempre limpios, protegidos y operativos.

Gracias a esta tecnología el antivirus detectará de forma inmediata las amenazas, anticipándose a cualquier ataque a través del sistema de inteligencia artificial (IA). De esta manera, el antivirus detectará los comportamientos sospechosos bloqueándolos para evitar acciones maliciosas.

Compatibilidad con múltiples sistemas

Aparte de las soluciones de seguridad que ofrece el antivirus es importante conocer a qué sistemas operativos se adapta. Cada vez es más común que las empresas trabajen con diferentes sistemas operativos según el departamento o las funciones a desempeñar. En este caso SentinelOne se adapta a múltiples sistemas y plataformas para protegerlos de virus informáticos como son Windows, Mac, Linux, K8s y la nube.

Líder en el Magis Quadrant de Gartner 2021 para plataformas de protección de endpoints

SentinelOne ha recibido las calificaciones más altas en los tres casos de uso del informe Gartner Critical Capabilities y es la solución de ciberseguridad líder que abarca prevención, detección, respuesta y búsqueda impulsada por IA en terminales, contenedores, cargas de trabajo en la nube y dispositivos de IoT en una única plataforma autónoma.

