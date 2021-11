ARCANE llega también al videojuego Among Us

El popular juego de InnerSloth incluirá cosméticos de los personajes de la serie de League of Legends en un Cosmicube disponible desde hoy al próximo 31 de diciembre Tras las colaboraciones con PubG y Fortnite, el universo de la serie de animación Arcane continúa expandiéndose con un crossover sorprendente y es que Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Heimerdinger y otros personajes de Arcane se colarán en el popular videojuego Among Us y lo harán gracias a una serie de objetos cosméticos.



El conocido título de InnerSloth da la bienvenida a su tripulación a una amplia lista de personajes y objetos cosméticos de la serie de animación de Riot Games. Estos abarcan desde un adorable poro a la leonina cabellera de una de las mentes más brillantes de Piltover o al imponente uniforme de las fuerzas del orden de la Ciudad del Progreso.



La lista completa de cosméticos accesible en el Cosmicube tematizado Arcane incluye:

Heimerdinger's Hair

Heimerdinger's Moustache

Heimerdinger's Suit

Heimerdinger's Poro

Enforcer Helmet

Enforcer Armor

Caitlyn's Cap

Caitlyn's Uniform

Vi's Hair

Vi's Clothes

Jinx's Hair

Jinx's Goggles

Jinx's Clothes

Jayce's Hair

Jayce's Council Suit

Chomper

Claggor's Goggles

Así como la habilidad de supervivencia no es infinita en Among Us no lo será este Cosmicube que estará disponible por un tiempo limitado, desde hoy (12 de noviembre) hasta el próximo 31 de diciembre.



No obstante, una vez adquirido el Cosmicube la posibilidad de desbloquear cosméticos por parte del usuario no tendrá una fecha de expiración.



Los Cosmicubes son un sistema desbloqueable para adquirir cosméticos en Among Us que se obtiene mediante microtransacciones y que sigue un sistema de ramificación.



Todos los cosméticos en Among Us son puramente estéticos y no afectan al gameplay. Es el puro deleite visual de ver correr un poro o poder mesarse la cabellera rubia de eminente científico lo que cuenta en este caso