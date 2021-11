Liberfy, la asesoría online que facilita la vida a los emprendedores digitales (Millennials y Gen. Z) Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 13:44 h (CET) La empresa Liberfy está especializada en emprendedores digitales y ofrece atención personalizada a sus clientes las 24 horas del día, de lunes a domingo Tras sus primeros ocho meses en el mercado, ha alcanzado la cifra de 780 clientes en España gracias a valor diferenciador en contraste con el resto de las asesorías online que, aunque más baratas, también dejan de lado a sus clientes.

Cada vez son más las personas que se lanzan a emprender con sus propios negocios en España. Sin ir más lejos, en el primer semestre de 2021, el emprendimiento creció casi un 58% con respecto a años anteriores.

Algo que está captando la atención de los expertos ya que, tras la crisis del Covid, ha habido un despunte muy llamativo de esta forma de trabajar.

De ellos, muchos se centran en los negocios digitales: e-commerce, infoproductos, inversiones digitales y real state.

Sin embargo, los emprendedores se topan siempre con un mismo obstáculo: las gestorías tradicionales no están especializadas en este tipo de negocios modernos, disruptivos y enfocados en el ámbito online.

Es por ello que Miguel Sierra, junto con otros socios, decidieron crear Liberfy, una asesoría online que marca la diferencia gracias a sus amplios conocimientos de los nuevos tipos de negocio digital.

En tan solo ocho meses en el mercado, han alcanzado ya los 780 clientes. Una cifra que hace preguntarse cuál es la razón de su éxito.

Su CEO lo deja bien claro: enfocarse en el nicho de emprendedores más abandonado en el ámbito gestor fue decisivo para marcar la diferencia.

Además, deja bien claro que ellos no abandonan a sus clientes, ya que vieron que el resto de gestorías online tardan semanas en responder a sus preguntas o problemas, mientras que ellos ofrecen una atención personalizada las 24 horas por teléfono y Whatsapp.

Las asesorías online que existen ahora mismo en el mercado son más baratas, pero entra en la ecuación el dicho popular "lo barato sale caro". Y ante una situación tan peliaguda como la actual, ¿se está dispuesto a arriesgar la parte más importante de un negocio?

En Liberfy son una empresa que lleva ocho meses trabajando por y para los emprendedores. Estan especializados en negocios digitales gracias a que han fundado sus propias empresas en estos sectores y que están cansados de conseguir un trato nefasto por parte de las gestorías tradicionales. Ahora quieren marcar la diferencia y que se consiga todo lo que se necesite sin tener que esperar semanas a obtener una respuesta. Se les puede encontrar en web www.liberfy.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.