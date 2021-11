Las Noches de la Ciudad Subterránea, fase final del evento RIOTX ARCANE, trae más contenido y sorpresas Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 13:44 h (CET) Esta celebración de dos días incluye una retransmisión en directo organizada por Secret Cinema y el primer torneo entre desarrolladores y jugadores de la comunidad. Además, estará disponible para su co-streaming en todas las plataformas Comienzan las Noches de la Ciudad Subterránea y la fase final del evento de RIOTX ARCANE trae consigo más novedades para los juegos, un torneo benéfico de la comunidad y una retransmisión experiencial en directo para celebrar el final de Arcane.

Hoy, Riot Games, la desarrolladora y distribuidora de videojuegos, ha desvelado la tercera y última fase del evento de RiotX Arcane, Noches de la ciudad subterránea. Entre el 14 y el 20 de noviembre, la semana anterior al estreno del final de Arcane, los jugadores podrán disfrutar de nuevo contenido en los diferentes títulos de Riot, además de competiciones centradas en la comunidad para homenajear al ecosistema de Riot Games.



Noches de la ciudad subterránea sigue al evento de los Días del Progreso, que se celebró entre el 7 y 13 de noviembre y contó con montones de novedades y recompensas inspiradas en Arcane para los juegos. Además de eso, trajo consigo una divertida colaboración con Among Us, que implementó cosméticos inspirados en Arcane en su primer cosmicubo. Noches de la ciudad subterránea pondrá fin a la celebración de RiotX Arcane, que ha durado un mes, centrándose en la dedicación de la compañía para con sus comunidades y en su espíritu competitivo.



El 19 y 20 de noviembre, animamos a los fans y jugadores de la comunidad global de Riot a celebrar el final de Arcane con el evento de Noches de la ciudad subterránea, retransmitido en directo desde Los Ángeles. Los asistentes físicos y digitales disfrutarán de una experiencia en directo, un torneo benéfico que contará con importantes miembros de la comunidad jugando a los títulos de Riot y de mucho más. Los tres últimos capítulos de Arcane estarán disponibles a nivel mundial en Netflix y en Tencent Video para China a las 09:00 (hora peninsular española) del 20 de noviembre.





Sarah Schutz, directora de Riot Experience (XP), comenta: "Noches de la ciudad subterránea es un homenaje a la comunidad, competiciones y juegos que forman los cimentos de nuestra PI. Esperamos que tanto los fans que nos han acompañado desde el principio como aquellos que nos acaban de descubrir gracias a Arcane disfruten del final de la serie y de la celebración".

El 19 de noviembre, Noches de la ciudad subterránea publicará parte de la experiencia en directo de Secret Cinema, Arcane: Bienvenidos a la ciudad subterránea. Una original historia ambientada en la víspera del final de Arcane en la que los fans podrán unirse a diferentes facciones de la ciudad subterránea y enfrentarse para hacerse con el control del suministro de shimmer. La experiencia estará repleta de giros de guion, puzles y encuentros inesperados con personajes de la serie. Contará con múltiples finales que dependerán de quién salga victorioso (y cómo) y se retransmitirá un avance de la experiencia de Secret Cinema el primer día del evento, que durará dos días. Las entradas estarán a la venta del 21 de noviembre al 19 de diciembre de 2021.



El evento también incluirá el primer Riot Gauntlet, un torneo benéfico de dos días celebrado en varios juegos de Riot y con un premio de 100 000 dólares que se destinará a la organización benéfica elegida por los ganadores. Los capitanes de los equipos elegirán de entre importantes miembros de la comunidad mundial para formar equipos y competir en diversos juegos de Riot. En la final de dicho evento, se enfrentarán los capitanes de equipo contra un equipo de desarrolladores de Riot Games el 20 de noviembre.



Los siguientes contenidos y productos inspirados en Arcane también pasarán a estar disponibles en los diversos títulos de Riot durante el evento de las Noches de la ciudad subterránea, entre el 14 y el 20 de noviembre.

League of Legends seguirá desvelando historias a través de los Archivos del consejo, una experiencia interactiva que permite a los jugadores descubrir más información sobre los personajes de Arcane, y lanzará los cambios anuales de la pretemporada: Historias de Vi desbloqueadas en los Archivos del consejo. Vi de Arcane estará disponible y se podrá conseguir jugando tres partidas de League of Legends o ganando una. Terminará la temporada clasificatoria 2021. Lanzamiento del contenido de la pretemporada 2022, lo que incluye nuevos dragones, runas y objetos. Actualización de ilustraciones y sostenibilidad para Caitlyn, una actualización visual para uno de los campeones más importantes que aparecen en Arcane. Regresa Libro de hechizos definitivos, un popular modo de juego que cuenta con mecánicas de los campeones de Arcane.

Teamfight Tactics lanzará Double Up, un nuevo modo de juego que permite a dos jugadores formar equipo en partida.

El esperado decimoséptimo agente de VALORANT, Chamber, se lanza a la batalla. Además, llegarán las últimas recompensas para los juegos que se podrán conseguir en el Mundo de RiotX Arcane, disponibles hasta el 30 de noviembre:

League of Legends: Guardián de Arcane

Teamfight Tactics: Arena Tejado de la ciudad de Zaun

Legends of Runeterra: Icono Nada de aplausos

VALORANT: Grafiti de Espinas

Los fans que se conecten digitalmente a la retransmisión de las Noches de la ciudad subterránea tendrán otra oportunidad de conseguir las siguientes entregas de Twitch, recompensas para los juegos que quienes hayan visto la retransmisión del estreno ya habrán conseguido:

Emoticono "Una sola lágrima" (League of Legends: Wild Rift)

Cápsula de Arcane (League of Legends)

Amuleto de arma "Espinas" (VALORANT)

Huevo de minileyendas de Chismes y cachivaches (Teamfight Tactics)

Emoticono de Jayce (Legends of Runeterra) Para saber más sobre RiotX Arcane, visitar riotxarcane.com. Para saber más sobre Arcane, visitar arcane.com.



*El evento de las Noches de la ciudad subterránea, que durará dos días, estará disponible para su co-streaming en todas las plataformas. Sin embargo, esto no incluye el tercer acto de Arcane, que solo estará disponible en Netflix a nivel mundial y en Tencent Video para China.

