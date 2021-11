OnRobot lanza WebLytics, el software para aplicaciones colaborativas Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 13:31 h (CET) WebLytics aporta funciones de análisis de datos, diagnóstico de dispositivos y monitorización remota de la línea de soluciones de hardware centradas en las aplicaciones colaborativas de OnRobot OnRobot, la One Stop Shop de aplicaciones robóticas colaborativas, hace su debut en el área del software con el lanzamiento de WebLytics, una solución única de supervisión de producción, diagnóstico de dispositivos y análisis de datos diseñada para mejorar la productividad y minimizar el tiempo de inactividad.

Capaz de supervisar el rendimiento de varias aplicaciones colaborativas de forma simultánea y en tiempo real, WebLytics recopila los datos de los equipos, tanto de los robots como de las herramientas y los transforma en inteligencia a nivel de dispositivos y aplicaciones fácil de entender y visualizar.

“El lanzamiento de WebLytics es un hito importante para OnRobot, para nuestros clientes y para nuestra red internacional de integradores”, comenta Enrico Krog Iversen, CEO de OnRobot. “WebLytics es la primera solución de software que ofrece en tiempo real datos centrados en las aplicaciones de colaboración de las principales marcas de robots”.

Tanto para los usuarios como para los integradores, WebLytics no solo elimina la recolección manual de datos, sino que proporciona insights accionables sobre el rendimiento de una aplicación colaborativa, ofreciendo diagnósticos de dispositivos en directo, alertas y medidas de mantenimiento preventivo para reducir al mínimo el costoso tiempo de inactividad de las células robóticas.

Al integrar el mundialmente reconocido estándar industrial de eficiencia general de los equipos (OEE), WebLytics identifica las tendencias en tiempo real en la célula del robot, incluidos los patrones, los picos y las perturbaciones en la productividad de la aplicación. La OEE mide el porcentaje de tiempo de fabricación que es realmente productivo (una puntuación del 100% indica que la aplicación colaborativa sólo produce piezas buenas, lo más rápido posible y sin tiempos de inactividad). Aprovechando estas medidas de OEE, WebLytics puede determinar si el proceso de fabricación se está ejecutando a una velocidad óptima y puede supervisar y analizar la calidad de los ciclos de la aplicación, un insight clave para los fabricantes, independientemente de su tamaño.

WebLytics puede informar sobre la utilización del brazo del robot y las herramientas OnRobot, como las pinzas, las cámaras de visión y los sensores, así como el número de paradas de seguridad iniciadas y el número de ciclos de agarre realizados mientras se ejecuta una aplicación.

Cuando se realizan cambios en una célula robótica, como el ajuste de la velocidad de un robot o la configuración de una pinza, WebLytics también puede informar automáticamente sobre el impacto de esos cambios en el rendimiento de la aplicación.

Si se producen anomalías en la aplicación colaborativa después de su instalación, WebLytics permite a los usuarios analizar los datos recogidos directamente de los robots y las herramientas e informar sobre sus conclusiones mediante paneles personalizables.

Laszlo Papp, Product Manager e ingeniero de ventas de Wamatec Hungría Kft., ha probado Weblytics en las aplicaciones de paletizado, pick and place y en las de mantenimiento. “En este mundo vertiginoso, el tiempo lo es todo. Cuando el tiempo de un ciclo es realmente importante, WebLytics ayuda a identificar los pequeños errores que suponen pérdidas de tiempo”, comentó Papp. “WebLytics también puede ahorrar mucho tiempo en las líneas de producción al facilitar la programación de todos los cambios de producto y su mantenimiento”.

Respecto a su usabilidad, Papp añadió: “El panel de control ha sido lo que más he valorado. Realmente me gustó cómo WebLytics puede monitorizar todas las aplicaciones, los cobots o robots y las herramientas de final de brazo, usando una plataforma que proporciona monitoring en tiempo real, recolección de datos y gráficos. Hace que la optimización de todas las aplicaciones sea mucho más fácil que antes”.

WebLytics mantiene la facilidad de uso, la asequibilidad, el enfoque en las aplicaciones y la accesibilidad que definen a todos los productos de OnRobot. Compatible con todos los robots colaborativos y los brazos robóticos industriales ligeros más importantes del mercado y con todas las herramientas de OnRobot, WebLytics es fácilmente ampliable, lo que lo hace apto para el futuro a medida que aparecen nuevos robots y herramientas. El acceso a WebLytics se realiza a través de una interfaz de usuario segura e intuitiva basada en el navegador, que muestra las medidas de OEE y los KPI definidos por el usuario a través de paneles personalizables que proporcionan una visión inmediata y transparente del rendimiento de la aplicación en tiempo real y en el historial.

El servidor WebLytics se puede implementar en la red local de un área de producción o agregar a una red virtual que se conecta a la celda del robot. Los datos recopilados se almacenan localmente en el servidor de WebLytics. Mientras tanto, siempre se puede acceder al servidor web integrado de WebLytics desde el área de producción o desde cualquier parte del mundo a través de una conexión HTTPS segura.

WebLytics no es sólo una herramienta para los usuarios finales, sino que también crea nuevas oportunidades de ingresos para los integradores de sistemas al proporcionar el software necesario para ofrecer a sus clientes acuerdos de servicio personalizados respaldados por datos y servicios de ingeniería para la optimización de células.

"WebLytics es la incorporación perfecta a nuestro portfolio de productos existentes y una progresión natural de la filosofía de OnRobot de hacer que las herramientas y tecnologías avanzadas -en este caso la monitorización remota, el diagnóstico de dispositivos y el análisis de datos- sean asequibles y accesibles para empresas de todos los tamaños", afirma Iversen.

WebLytics estará disponible en todo el mundo mediante suscripción a partir del 11 de noviembre de 2021.

Acerca de OnRobot

La gama de productos de OnRobot cuenta con una amplia gama de herramientas para aplicaciones colaborativas, entre las que se incluyen pinzas eléctricas, de vacío y magnéticas, la galardonada tecnología de agarre Gecko, sensores de fuerza/par, un sistema de visión 2.5D, atornilladores, kits de lijado y cambiadores de herramientas. Esta nueva combinación de productos de OnRobot agiliza y simplifica la automatización de tareas como el embalaje, el control de calidad, la manipulación de materiales, el mantenimiento de maquinaria, el montaje y el acabado de superficies. Con sede en Odense (Dinamarca), OnRobot también tiene oficinas en Los Ángeles, Dallas, Soest (Alemania), Barcelona, Varsovia, Shanghai, Tokio, Seúl, Singapur y Budapest.

