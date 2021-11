Grupo Cycle anuncia que duplicará las ayudas a personas con discapacidad en sus presupuestos de 2022 Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 10:03 h (CET) El presidente del grupo empresarial Cycle y de la Fundación Altavista, José María Resa, anunció en el acto de presentación de la Fundación en Madrid que su compañía duplicará, en los presupuestos de 2022, los fondos destinados a ayudar a las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social Grupo Cycle, que emplea a más de 700 trabajadores con discapacidad por toda España y a más de mil en total, proporciona servicios de outsourcing basados en su tecnología exclusiva "Life Cycle Advantage". Esta ingeniería se utiliza para la optimización de los ciclos de tareas y la adaptación de los lugares de trabajo a las necesidades del personal con discapacidad.

Según José María Resa, Presidente del Grupo, “Cycle no es solo un grupo de empresas que presta servicios de calidad, integrando laboralmente a personas con discapacidad. Es mucho más que eso; es una organización que está dedicada a luchar contra uno de los grandes terrores que a nivel personal tenemos todos, la incertidumbre”.

“El futuro -añadió durante su discurso en el acto de presentación de la Fundación Altavista en Madrid- no se construye con miedo, se construye con valor. Quisiera en este acto agradecer a nuestros trabajadores, de corazón, la apuesta que han hecho para “ignorar” su discapacidad e incorporarse con nosotros, formándose en el mundo de Cycle para luchar con valor por su integración en el mundo laboral, que en definitiva es luchar por su propia estabilidad en la vida”.

Gran parte de las labores sociales impulsadas por Cycle se canalizan a través de la mencionada Fundación Altavista, la organización sin ánimo de lucro del Grupo que lleva ya casi un lustro desarrollando proyectos e iniciativas benéficas, y que recientemente ha sido presentada a nivel nacional en Madrid. Entre otras actuaciones, la Fundación ha cerrado acuerdos con universidades españolas para facilitar prácticas laborales a estudiantes con discapacidad, ha fomentado la inclusión social de niños a través del deporte, ha organizado eventos y salidas grupales para jóvenes con discapacidad o en riesgo de exclusión, e incluso ofrece servicios sanitarios, psicológicos y de orientación gratuitos a trabajadores con dificultades.

Sobre todos estos proyectos socialmente responsables y otros tantos habló en el evento Alejandro Vega, Director General de la Fundación Altavista. Además, Vega también destacó una de las últimas iniciativas que su organización ha puesto en marcha: AMREX, una asociación para ayudar a músicos en riesgo de exclusión social.

