La fiebre del aceite de Cannabidiol que arrasa en internet

lunes, 15 de noviembre de 2021, 10:07 h (CET) Aceites de CBD, cremas, flores, lubricantes o incluso supositorios de cannabis. Farma CBD nos acerca al futuro del Cannabidiol en España Adquirir productos elaborados con cannabidiol se ha convertido en una tendencia en nuestros días. En internet se ha desarrollado una enorme demanda de productos elaborados con cannabis legal y muchas empresas han puesto su foco en este mercado que tiene un gran potencial de crecimiento.

Los productos de esta fiebre del cáñamo están elaborados con CBD, el compuesto medicinal del cannabis, y ausentes del componente psicoactivo de la marihuana, el THC. Es por ello que esta serie de productos elaborados con cannabidiol han encontrado un hueco en el mercado y la alta demanda de los clientes ha hecho el resto.

La empresa Farma CBD surgió con el auge de comprar Cannabidiol en España en plena pandemia. La empresa ha conseguido posicionar en internet toda una serie de productos innovadores, como aceites de Cannabidiol, cremas, lubricantes íntimos, flores CBD o incluso supositorios de cannabis. Deportistas, abogados, empresarios, policías, amas de casa, políticos o incluso jubilados, no existe distinción de clases entre los potenciales clientes. Cualquiera puede beneficiarse de las bondades del cannabidiol a sólo un clic en su ecommerce.

Un cambio en el panorama internacional

Quién iba a decir hace 10 años que los clientes iban a demandar este tipo de productos. El Cannabis siempre ha tenido que convivir con una leyenda negra pero gracias a su legalización en EE.UU. o Canadá, cada vez más personas se interesan por sus buenos resultados y buscan productos de este tipo en España.

El CIS ya afirmaba que el 84% de los españoles se encontraban a favor de la legalización de la marihuana medicinal y este dato se convierte en una oportunidad para un sector que florecería ante una futura regularización en España. Diferentes partidos políticos del panorama nacional, como Más País o Podemos, ya se han posicionado y cada una de las formaciones ha propuesto en el Congreso de los Diputados distintas leyes para la regularización del Cannabis, que deberán debatirse en los próximos meses.

El futuro del sector del CBD en Europa

Otros países del entorno, cómo Alemania o Italia, ya han tomado la delantera en materia legislativa a España. Favorecer el crecimiento de las empresas del sector del Cannabis, la adquisición de tecnología, know how y la generación de empleo se ha convertido en algo estratégico en algunos países de Europa. Desarrollar este sector de gran demanda puede suponer para los diferentes países la creación de cientos de miles de puestos de trabajo. Puestos que en contexto de la era post-covid tienen más valor que nunca.

Sin lugar a dudas este debate no ha hecho más que empezar y sólo el futuro determinará cuál será la posición de España en un sector que, a nivel europeo se espera que genere 174.000 millones de euros en 2025.

