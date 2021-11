#SomosLaResistencia, el movimiento Gana Energía para reivindicar precios más bajos de luz Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 09:45 h (CET) Utilizando símiles como la televisiva resistencia de La Casa de Papel o las sagas de La Guerra de las galaxias o Los juegos del hambre, la comercializadora eléctrica alternativa lanza su propia "resistencia" dirigida a los usuarios que están cansados de los precios abusivos y el oligopolio de las grandes compañías. DeQueBuzz, agencia digital especializada en marketing, se ha encargado de la gestión de influencers como iLeovlogs, Gonzalo Montoya, Rocío Camacho o Estela Grande, entre otros "Somos la resistencia”: con este contundente eslógan, Gana Energía, la empresa comercializadora eléctrica alternativa a las grandes compañías del sector, ha lanzado un movimiento para llegar a los usuarios que buscan una tarifa de la luz más económica y, sobre todo, que se identifican con un estilo de vida sostenible.

#SomosLaResistencia no es una nueva tarifa, ni una gran oferta con letra pequeña, ni la última tecnología para ahorrar energía del mercado. #SomosLaResistencia de Gana Energía define el sueño de la comercializadora de conseguir una factura barata y un mundo sostenible para todos los que están cansados de los precios abusivos y las malas prácticas del oligopolio.

Apoyo de influencers

A la campaña se han sumado influencers como iLeovlogs, Gonzalo Montoya, Rocío Camacho o Estela Grande, entre otros, que han compartido en sus redes sociales los mensajes de este movimiento de los que buscan sentirse escuchados y algo diferente “a lo de siempre”.

Una factura barata y un mundo más sostenible son posible

La comercializadora, que ofrece energía 100% renovable, y conocedora de que detrás de cada contrato hay una persona preocupada por ahorrar en su factura y por querer lo mejor para su familia, pone el foco con esta campaña en la tranquilidad del cliente.

Las tarifas de la luz de Gana Energía son las más competitivas del mercado ya que permiten ahorrar hasta un 20% en la factura además de eliminar las letras pequeñas, servicios adicionales, permanencias y penalizaciones para que el usuario page solo por lo que realmente consume

Otros de las valores diferenciales que proclama este movimiento son el trato al cliente personalizado con un servicio propio de operadores dispuestos a entender sus necesidades y una política de precios bajos que perdura en el tiempo, no solo durante los primeros meses.

Sobre Gana Energía

Gana Energía es una empresa comercializadora independiente que ofrece energía 100% renovable. Fue fundada en 2015 con el objetivo de ofrecer los precios más competitivos del mercado y un servicio transparente, poniendo el foco en la satisfacción y tranquilidad del cliente. Actualmente opera en España peninsular y Baleares.

Gana Energía cuenta con las tarifas de precio fijo más asequibles del mercado, tanto para industria y grandes empresas como para pymes y sector residencial. Para este último se encuentran distintos tipos de tarifas para satisfacer las necesidades y hábitos de consumo de cada usuario, entre las que se encuentra la discriminación horaria, la de las 24 horas el mismo precio e incluso la de tres periodos para aquellos usuarios que dispongan de un vehículo eléctrico.

Para más información: www.ganaenergia.com

