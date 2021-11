La ciencia que recupera el pigmento natural en el cabello, la loción anticanas de GR-7

Cómo eliminar las canas con tinte es un tema que está a la orden del día en internet. A pesar de esto, se habla poco de otras soluciones mejores como las lociones para las canas, las cuales son muy eficientes, orgánicas y duraderas.

Una de ellas es GR-7, una loción anticanas fabricada por la empresa GR-7 Professional que revierte naturalmente el proceso de envejecimiento del cabello tanto en mujeres como en hombres. Cabe destacar que GR-7 no es un tinte porque no contiene pigmentos, es un líquido transparente que detiene las canas, obteniendo un efecto duradero y permanente en la recuperación del color natural del cabello.

¿Cómo actúa GR-7 para restaurar el color del cabello natural? GR-7 es un producto de origen polaco fabricado a base de principios activos y mezcla de hierbas naturales que actúan directamente sobre el bulbo piloso donde se activa la melanina (el pigmento responsable de darle color al pelo), lo que conduce a una restauración directa y gradual del cabello. Gracias a esto, las canas tienen la oportunidad de cambiar y volver a su color original.

A diferencia de los tintes artificiales que aportan efectos nocivos para la raíz del pelo, GR-7 se basa casi exclusivamente en fórmulas con ingredientes vegetales que nutren el cuero cabelludo. Además, frena la caída del cabello, combate el cabello graso y reduce la caspa.

La restauración del color natural del cabello con GR-7 ocurre por etapas durante un período de aproximadamente un mes. Durante la primera fase, la loción anticanas se debe aplicar dos veces al día, limitando el lavado de la cabeza. En este tiempo, alrededor de 28 días, el nivel de melanina sube y el cabello vuelve lentamente a su color de origen (puede apreciarse como un color dorado leonado, a tonos más oscuros).

Después de restaurar el color natural del cabello, se debe mantener el efecto aplicando GR-7 en la cabeza, dos o tres veces a la semana, preferiblemente antes de acostarse para mantener los resultados. Los especialistas en técnica capilar, recomiendan no secar ni lavar el cabello inmediatamente después de usar GR-7, debe esperarse entre 3 y 4 días. Tampoco se debe teñir el pelo mientras se usa esta loción, ya que eliminaría su efecto.

La eficacia de este tratamiento anticanas está comprobado por la agencia EUROFINS, un organismo internacional de certificación, líder en análisis químicos y microbiológicos, quienes, después de realizar pruebas rigurosas al producto, comprobaron que sus resultados son efectivos para cualquier tipo de cabello y no causa efectos secundarios.

La alternativa a la coloración recomendada es GR-7 Professional Las canas son un problema cada vez más frecuente. En las mujeres son la causa de enormes complejos, mientras que los hombres comúnmente es relacionado con envejecimiento temprano.

Para resolver este problema, muchas personas deciden tintar el pelo, sin embargo, no es la única salida porque GR-7 destaca como un tratamiento mucho más efectivo, tanto para mujeres como para hombres que no daña el pelo y es mucho más seguro para el medioambiente. Además, suele ser una buena opción para los hombres que no les gusta teñirse el cabello.

GR-7 Professional es una marca que ha ido ganando espacio en el sector cosmético. La compañía ha ampliado recientemente su red de distribución en países como España, Alemania, Austria y próximamente tendrán lugar la apertura de sucursales en Portugal, Estados Unidos y Canadá, por lo que prometen convertirse en referencia a nivel mundial.