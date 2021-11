Radiofrecuencia facial y corporal en Barcelona en el centro de estética de belleza inclusiva Bėyo Beauty Emprendedores de Hoy

La técnica de la radiofrecuencia consiste en el calentamiento controlado de diferentes capas de la piel para formar nuevo colágeno, mejorar la circulación de la misma, combatir la celulitis, etc. Es muy utilizada por los centros de estética y belleza que ofrecen una solución a los problemas de dermatitis más frecuentes.

Uno de los centros de belleza que ofrece este tratamiento a sus clientes en la ciudad de Barcelona es Bėyo Beauty, que cuenta con equipos de última tecnología para la realización de tratamientos de radiofrecuencia facial y corporal. Estos tratamientos son muy solicitados actualmente en España, ya que son indoloros, ofrecen resultados sólidos y no son invasivos.

Tratamientos de radiofrecuencia facial y corporal de Bėyo Beauty Bėyo Beauty es un centro de estética avanzado que, desde sus inicios, ha conseguido revolucionar el cuidado de la piel con su nueva concepción de la belleza y sus equipos de alta tecnología. Estos permiten realizar, entre otros, tratamientos de radiofrecuencia corporal y facial de forma totalmente indolora y no invasiva, consiguiendo los resultados más óptimos posibles para sus clientes al trabajar con técnicas de radiofrecuencia modernas.

Entre los tratamientos faciales que ofrecen, se encuentran servicios de cuidado esencial de la piel, ojos deslumbrantes, eliminación de las arrugas y tratamientos antiedad. De igual manera, remueven manchas, dan mayor firmeza a la piel, combaten el acné, realizan exfoliación mecánica superficial no agresiva, etc.

Por otra parte, en sus servicios de tratamiento de radiofrecuencia corporal, los profesionales del centro usan los beneficios de esta nueva técnica para combatir la celulitis, las estrías y los efectos de la vejez en la piel. En este tratamiento también se trabaja la flacidez cutánea para lograr aumentar la elasticidad de la piel y la producción de colágeno en el cuerpo humano.

Beneficios de los tratamientos de radiofrecuencia en la piel La radiofrecuencia es reconocida por combatir la flacidez cutánea, que es la principal causa de la pérdida del colágeno y elastina a partir de los 30 años de edad. Ambas sustancias (colágeno y elastina) son las encargadas de aportar sostén, elasticidad y firmeza al cuerpo humano a través de la generación de fibras más resistentes y flexibles. Además, la radiofrecuencia es utilizada para eliminar las arrugas, lo que permite devolver a las personas un rostro más joven y sano. Adicionalmente, mejora la hidratación de la piel, aumenta la oxigenación y acelera la eliminación de toxinas, previniendo la resequedad y dando mayor luminosidad. Cada uno de estos aspectos son los que trabaja Bėyo Beauty en las sesiones de radiofrecuencia facial y corporal ofrecidas a sus clientes para devolverles una piel joven y deslumbrante. Además, con esto les permiten tener una piel más sana, libre de cualquier problema de dermatitis.

Las personas que estén interesadas en obtener más información acerca de la radiofrecuencia facial y corporal en Bėyo Beauty pueden acudir físicamente a su centro, situado en Gran Vía de les Corts Catalanes, 649, Barcelona, o bien reservar una primera cita a través de su página web.

