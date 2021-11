Todo lo que se debe saber antes de comprar una vivienda Emprendedores de Hoy

domingo, 14 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Actualmente, las agencias inmobiliarias ayudan a encontrar una vivienda que esté dentro del presupuesto del cliente y le ofrece las comodidades que necesita. A diferencia de otras empresas o autónomos, esto es posible gracias a que conocen a la perfección el mercado y a que garantizan los mejores resultados.

Por esta razón, es importante contar con los servicios de agencias inmobiliarias de confianza. En este sentido, La Casa Agency El Clot, es una compañía especializada en todo lo relacionado con el mercado inmobiliario, ofreciendo a sus clientes asesorías profesionales para ayudarles a comprar una residencia que cumpla con sus expectativas.

Antes de comprar una propiedad, es importante tener en cuenta diferentes factores que permitirán realizar una inversión segura y efectiva. La Casa Agency menciona que uno de estos factores es el presupuesto con el cual se cuenta y cómo se podrá financiar la vivienda.

En este punto, las personas deben elegir una entidad bancaria confiable que esté capacitada para financiar una gran parte de la vivienda o toda. Además, es importante saber si se podrá realizar el pago de los intereses, comisiones y demás requisitos financieros de la hipoteca.

Por otra parte, hay que estudiar los gastos futuros que pueda traer la propiedad a comprar. Esto quiere decir que antes de adquirir cualquier vivienda se debe conocer el coste de los suministros y servicios básicos, las condiciones de la comunidad de vecinos, si cuenta con seguro o no, etc.

Factores a tener en cuenta antes de comprar una residencia Según explica el Director Comercial Jean Paul Cherigny, con más de 20 años de experiencia en el sector, “conocer si la vivienda tiene cargas pendientes es crucial para determinar si se procederá o no a realizar la compra”. Para averiguarlo, La Casa Agency El Clot dispone de profesionales que estudian a fondo la propiedad, incluyendo cada uno de sus registros e información relevante.

Además, esta compañía se encarga de investigar al propietario y reunir todos los datos necesarios para asegurar a sus clientes una compra segura y sin problemas futuros.

Por otra parte, La Casa Agency El Clot explica que, para encontrar una propiedad a un precio económico, es ideal elegir el mejor momento para realizar la compra. Los expertos de esta inmobiliaria, con conocimiento en el sector y una larga experiencia, asesoran de forma efectiva a sus clientes para encontrar las mejores ofertas del mercado.

La Casa Agency El Clot se encarga de ofrecer en sus servicios inmobiliarios una búsqueda exhaustiva de las propiedades de las viviendas con mayor rentabilidad en el territorio español.

Esta compañía ayuda a personas y empresas a conseguir una residencia que cumpla con todas sus expectativas. Para lograrlo, brinda una asesoría de confianza por parte de sus profesionales, que conocen todo lo que hay que saber antes de comprar una residencia en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.