Volver a la rutina con los planes de nutrición de la Clínica Fercasy Emprendedores de Hoy

domingo, 14 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

El verano es sinónimo de descanso y diversión, pero también conlleva unos excesos en la alimentación y un estilo de vida más sedentario.

Todo esto en septiembre pasa factura a las personas, quienes no saben qué hacer para deshacerse de esos kilos de más, pero la Dra. Fercasy trae la solución. En la Clínica Fercasy no solo se preocupan por mejorar la apariencia física de hombres y mujeres, sino que también ofrecen soluciones en nutrición y en áreas específicas que les ayuden a conseguir un bienestar personal.

Perder esos kilos de más con ayuda de profesionales En la Clínica Fercasy disponen de planes de nutrición personalizados para perder peso y alcanzar unos objetivos específicos junto a una rutina de ejercicios. Su equipo de profesionales ayudará al paciente a cumplir con su peso ideal gracias a sus conocimientos en salud, nutrición y bienestar. Las personas que necesiten ese cambio en su vida y deseen hacerlo de la mano de algunos de los mejores expertos del sector, pueden programar una primera consulta de forma muy rápida a través de su página web, WhatsApp o llamada telefónica.

Además de los planes de nutrición, si el paciente cree necesaria una ayuda extra para deshacerse de esos kilos de más, en la Clínica Fercasy también disponen de un tratamiento adelgazante. La Dra. Fercasy pone a disposición de quien lo desee este tratamiento (desde 250 € varias sesiones) que ayuda a regular el equilibrio de la membrana adiposa. El objetivo es drenar grasa a la vez que se refuerza el tono muscular y la elasticidad de la piel. Este tratamiento es ideal para tratar las pieles flácidas.

De la mano de un equipo de élite internacional, esta Clínica ofrece múltiples servicios que van desde la Medicina Estética en general hasta tratamientos más específicos como los mencionados anteriormente. Los resultados son satisfactorios y muy naturales, siendo algunos ya apreciables desde la primera sesión. Además, Fercasy no es una clínica de Medicina Estética común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto ideado por la Dra. Raquel Fernández de Castro Ysalguez.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.