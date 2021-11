¿Cuáles son los beneficios de tomar creatina para las mujeres? Emprendedores de Hoy

domingo, 14 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Se conoce que el uso de suplementos deportivos a base de creatina actúa positivamente en la mejora de la condición física y muscular. Sin embargo, esta sustancia está muy recomendada para las mujeres porque les aporta energía para el cuerpo y les permite tener una vida más sana.

Los especialistas de PmteamWomanFit confirman los beneficios de tomar creatina para las mujeres y aseguran que la ingesta de este aminoácido, acompañado de una rutina de ejercicios intensos y una alimentación equilibrada, ayuda a mantenerse en forma.

Beneficios de la creatina La creatina es una sustancia química que contiene el cuerpo de forma natural, especialmente en el cerebro y en los músculos. Sin embargo, cuando su producción dentro del organismo no es suficiente, es preciso reforzarla con dietas a base de carnes rojas y productos del mar o mediante la ingesta de píldoras.

Diversas investigaciones han comprobado que la creatina es beneficiosa tanto para hombres como para mujeres, ya que les aporta los mismos resultados. Este compuesto facilita la redistribución del trifosfato de adenosina, portador de energía en el cuerpo humano. Además, determina la eficacia de la mayoría de los procesos fisiológicos, incluido el trabajo muscular.

Por lo general, las personas piensan que la creatina aumenta el volumen de los músculos exageradamente y esto no es más que un mito. Esta sustancia ayuda al organismo a optimizar la energía muscular durante la práctica de ejercicios de alta intensidad como correr, saltar y alzar pesas, lo cual permite entrenar sin sentir demasiado cansancio.

La creatina también aporta importantes beneficios para la salud en general. Ayuda a retrasar la aparición de enfermedades neurológicas y protege el músculo cardíaco. Asimismo, retarda el envejecimiento y mejora la salud ósea, algo importante para las mujeres propensas a sufrir de osteoporosis.

El rendimiento físico de las mujeres puede mejorar gracias a PmteamWomanFit PmteamWomanFit es un centro de asesoramiento integral para mujeres, fundado por Peter Martín, reconocido asesor nutricional y deportivo, especializado en rendimiento físico y saludable. El profesional ayuda a sus alumnas a alcanzar sus objetivos principales y tener una vida sana.

El método PM de PmteamWomanFit ofrece consejos, planes de alimentación y ejercicios físicos personalizados. Esta técnica logra el binomio entre objetivo y resultado, por lo que se ha convertido en uno de los planes recomendados para aquellas mujeres que quieren cambiar su estilo de vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.