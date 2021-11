Inversión con alta rentabilidad en obra nueva situada en Arroyo de la Miel, Benalmádena Emprendedores de Hoy

domingo, 14 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Invertir es una de las decisiones más importantes que toma una persona pensando en su futuro y en tener mayor estabilidad. En este contexto, el sector inmobiliario es uno de los que proporciona actualmente mayor rentabilidad y seguridad financiera.

Comprar un inmueble es una de las maneras más seguras de multiplicar los ahorros, esto se debe principalmente a que la propiedad adquirida para uso propio o para alquilar incrementará su valor conforme pase el tiempo.

Dentro de la gran cantidad de opciones en el mercado, el Edificio Excellence en Benalmádena, provincia de Málaga, destaca por su excelente ubicación, acabado de lujo, amplios espacios y óptima distribución en cada uno de sus pisos, elementos que lo convierten en la alternativa ideal para invertir en una nueva propiedad de la mano de la empresa Tu Inversión Inmobiliaria.

Obra nueva con lujosas comodidades Además de una notable rentabilidad, invertir en una obra como el Edificio Excellence proporciona a los compradores potenciales numerosos beneficios. El excelente clima de Málaga, cercanía de las playas, ubicación en un barrio seguro y accesibilidad a todo tipo de servicios necesarios en el día a día, como supermercados o cafeterías, son algunos de los más característicos.

Esta obra nueva ha sido construida con materiales sostenibles y que respetan el medioambiente. Los pisos ubicados en la planta baja cuentan con hasta 3 dormitorios y grandes jardines. Aparte de estos, el comprador también podrá decidirse por un dúplex de 3 dormitorios con vistas al mar u otros pisos de 2 y 3 dormitorios con terraza incluida.

Adicionalmente, el edificio posee solárium en cubierta, piscina con vistas al mar, iluminación LED en todos los espacios, climatización y agua caliente por aerotermia y garaje en el sótano, es decir, todo lo necesario para que una persona o grupo familiar puedan vivir cómodamente.

¿Cuáles son los beneficios de invertir en el mercado local? La promoción de pisos que ofrece Tu Inversión Inmobiliaria en Benalmádena es una oportunidad única en el mercado local, ya que en la actualidad no existen muchas opciones que además de ofrecer numerosas comodidades, sean desarrolladas con materiales sostenibles y sistema de construcción que reduce las emisiones de CO2 y ahorra más del 30% en la factura de la luz.

De esta manera, el futuro propietario de un piso en el Edificio Excellence tiene en esta inversión la oportunidad de asegurar una mayor rentabilidad, al adquirir una propiedad con todos los servicios instalados que no requerirá ninguna reforma en un futuro cercano.

Aquellas personas que estén interesadas en la promoción del Edificio Excellence pueden obtener más información sobre esta contactando a través de la página web con Tu Inversión Inmobiliaria, un equipo especializado y con años de experiencia en el sector que ofrecerán al cliente garantía y transparencia en cada uno de sus trámites.

