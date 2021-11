FITstore lanza su línea de siropes 0% WANTED Light y WANTED Zero Emprendedores de Hoy

domingo, 14 de noviembre de 2021, 08:28 h (CET)

A menudo, las personas que desean perder peso y siguen una dieta, también les apetece comer alimentos ricos y dulces en su día a día. Sin embargo, el mercado ordinario ofrece unos productos que podrían interrumpir el proceso.

FITstore es una empresa española que tiene el propósito de proveer productos healthy y nutricionales, especialmente para esas personas que se preocupan por llevar una dieta baja en azúcares y grasas saturadas. Esta cuenta con una gran variedad de alimentos sin gluten, complementos, vitaminas y sustitutos proteicos, entre otros, de reconocidas marcas nacionales e internacionales. Cualquiera que desee perder peso o adoptar un estilo de vida saludable puede consumir alimentos sin gluten ni grasas, como el sirope de chocolate Light WANTED.

El sirope de chocolate light 0% grasas de FITstore FITStore es un e-commerce que se ocupa de vender productos saludables para que las personas que se dedican a hacer ejercicio, que desean perder peso o que cuentan con alguna condición alimenticia como la celiaquía, puedan disfrutar como el resto de personas.

Este mes, y tras más de 2 años de desarrollo, presentan la línea WANTED zero y WANTED LIGHT con 0% grasas y, además, no contiene azúcares añadidos. Por esta razón, es apto para dietas KETO, ya que los hidratos que contiene son principalmente fibra.

Este está fabricado con ingredientes que garantizan su buen sabor y su característica saludable. Estos son el agua, el cacao y los edulcorados con sucralosa y glucósidos de esteviol. Asimismo, no lleva gluten, lactosa ni posibles alérgenos.

Por otro lado, cabe destacar que la línea LIGHT contiene 1 g de proteínas, 71 g de fibra y 1,1 g de carbohidratos. Y la mitad de calorías que el sirope convencional. La gama zero contiene tan solo 4kcal por ración.

Usar este tipo de alimentos disponibles en FITstore, además de bajar los índices calóricos del cuerpo, también ayuda a mejorar la fuerza y la densidad ósea, permitiendo que los huesos tengan mucha más resistencia. También garantiza aumentar los niveles de energía en el cuerpo y reducir los síntomas depresivos.

Seguir una dieta saludable gracias a FITstore Aquellas personas que desean empezar una dieta libre de gluten o simplemente mejorar sus hábitos alimenticios, pueden encontrar en FITstore una gran variedad de suplementos energizantes, vitaminas y alimentos bajos en azúcar. Estos pueden ser incorporados a cualquier tipo de dieta saludable, especialmente para la nutrición deportista.

En su e-commerce, la empresa ofrece desayunos, almuerzos y meriendas saludables, golosinas dietéticas, libres de gluten, salsas sin azúcares y pasta konjac, además de productos naturales para el cuidado de la salud, alérgenos y complementos para bajar de peso.

Por otro lado, cuenta con una sección donde las personas podrán comprar refrescos saludables frescos, suplementos para garantizar el rendimiento del deportista. También se puede visitar una sección de venta de ropa para el entrenamiento deportivo.

Con más de 1.000 productos en sus diferentes catálogos, FITstore distribuye a nivel nacional las marcas más reconocidas de nutrición y complementos fitness nacionales e internacionales. Actualmente, la marca se encuentra trabajando en la elaboración de suplementos para alimentación, con ingredientes nobles y de fórmula premium.

