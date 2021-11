Alquiler barco La Manga con Marina Center Emprendedores de Hoy

sábado, 13 de noviembre de 2021, 16:15 h (CET)

Quienes desean salir de la rutina, pueden optar por el alquiler barco La Manga, los cuales ofrecen servicios exclusivos que garantizan el máximo confort. Escaparse del ruido de la ciudad y disfrutar de un día de sol y playa a bordo de una embarcación siempre es un buen plan y un momento único y divertido que queda en la memoria de los pasajeros.

A la hora de buscar opciones de contratación, la empresa Marina Center, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el alquiler y venta de embarcaciones de todo tipo a precios competitivos en el mercado.

Las ventajas del alquiler de barco en La Manga La Manga es uno de los sitios de Murcia que más turistas atrae durante el año. Su clima cálido y sus hermosas aguas cristalinas, se convierten en el principal atractivo turístico de muchas familias y grupos que desean vivir un día diferente a bordo de un velero.

Marina Center dispone de un stock permanente de embarcaciones nuevas y de ocasión de reconocidas marcas del mercado como Beneteau, Vita Marine, Cobra, entre otras, con diferentes características y modelos.

Dentro de las opciones de alquiler, la empresa cuenta con una flota de 3 embarcaciones, con 2 modelos a elegir. La primera es la Zodiac, una embarcación semirrígida, con amplio solárium y con capacidad para ocho personas, ideal para practicar deportes acuáticos en el Cabo de Palos y Calblanque. Los clientes interesados en capitanear esta nave necesitarán la Autorización Federativa (popularmente conocido como titulín).

Para grupos más grandes, cuentan con el Flyer 7.7, un barco que contiene una gran zona de solárium más amplia con toldos en proa y popa y su capacidad es para 10 personas. Los arrendadores interesados en manejar esta nave deben presentar un título de Patrón de Navegación Básica (PNB), como mínimo.

Marina Center ofrece embarcaciones de calidad, a un precio competitivo y en un entorno único como es Cabo de Palos. También ofrece la compra de boletos con abonos de entre 4, 8 o 12 días, a precios muy ventajosos. La validez de estos cupones es en temporadas de junio a septiembre, por lo que los clientes tienen la oportunidad de reservar su cupón para disfrutar de unas vacaciones de verano en La Manga.

También dan la posibilidad de alquilar material deportivo como wakeboards o esquís náuticos, así como donuts de arrastre, todo un aliciente para los más aventureros.

Cabo de Palos es un enclave sin parangón en el Mediterráneo. Desde su pequeño puerto, centro de este antiguo pueblo pesquero, zarpan las lanchas de alquiler de Marina Center con diferentes opciones de travesía. Los pasajeros encontrarán una multitud de diferentes calas de gran belleza, difíciles de acceder si no es con barco. Más allá del faro al Norte La Manga con sus aguas cristalinas y arena fina, pudiendo recalar en diferentes áreas como la playa de Levante, en Galúa o La Isla Grosa. Hacia el Sur Calblanque y su dorada arena. Una zona salvaje que es parque regional de gran belleza e interés ecológico. También son muy recomendables las calas de Parreño, Cala de las Mulas o la llamada Cala del Campo de Golf.

Quien no ha navegado por estas aguas no merece decir que conoce La Manga del Mar Menor y Cabo de Palos.

Marina Center, todo un mundo marino en La Manga En la actualidad, Marina Center dispone de una de las instalaciones más grandes y modernas del litoral español. Consta de más de 10.000 m2 repartidos en tres zonas. La primera es una tienda de accesorios y complementos náuticos en la que se puede encontrar todo lo necesario para la diversión a bordo. La segunda tienda cuenta con la exposición de embarcaciones nuevas y de ocasión. Mientras que la última, consta de un taller de mantenimiento, piscina de pruebas y zona de almacenamiento con capacidad para más de 100 barcos.

Para conocer más información sobre los planes y ofertas de servicios y productos, los clientes pueden acceder a la página web de Marina Center y contactar directamente con el equipo de atención al cliente de la compañía de lunes a viernes.

