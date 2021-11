La nueva gama de productos biodegradables, compostables y ecoreutilizables de Comercial Dayma Emprendedores de Hoy

sábado, 13 de noviembre de 2021, 13:59 h (CET)

Hay más de 8 millones de plásticos acumulados en el mar que causan graves daños al medioambiente. En los últimos años, la producción de plástico ha sido mucho mayor que en los anteriores y cada día crece más.

La empresa Comercial Dayma es consiente y solidaria con esta realidad y, en consecuencia, ha decidido incorporar una nueva gama de productos biodegradables, compostables y ecoreutilizables. Estos, gracias a su composición, pueden desintegrarse biológicamente, sin dañar al ecosistema.

Los productos solidarios con el ambiente de la marca Comercial Dayma Como parte de sus políticas de solidaridad con el medioambiente, Comercial Dayma ha desarrollado una gama de productos biodegradables no contaminantes. Gracias a su composición, estos son degradados por la acción directa de los microorganismos que circulan en el medioambiente, principalmente el agua y el suelo.

Las vajillas de hoja de palma, los platos antigrasas y los envases de fibra cartón son algunos de los utensilios de esta nueva línea que ha sido diseñada por la empresa. Los vasos, cubiertos y cañas en P.L.A se han elaborado de una forma que asegura que se degraden cuando se someten a una combinación de oxígeno y temperaturas elevadas. De esta forma, se crea un abono orgánico o composta, material que puede digerir con facilidad el planeta.

Por último, sus vasos ecoreutilizables pueden guardarse y usarse de nuevo sin ningún problema debido a que sus propiedades originales no se pierden con el tiempo. Esta nueva gama de productos es una iniciativa que busca redirigir las políticas de la empresa hacia una toma de conciencia real con el medioambiente.

Las ventajas de utilizar productos amigables con el ambiente Una de las principales ventajas de usar productos solidarios con el medioambiente es que reducen considerablemente la cantidad de basura que se acumula en el planeta.

Los productos reutilizables pueden ser utilizados las veces que se quiera y cuando son desechados se degradan en un tiempo máximo de un año porque el ecosistema los tolera mucho mejor.

Además, su fabricación representa un mayor cuidado con el medioambiente, ya que los insumos con los que se fabrican y los procesos que se utilizan contribuyen con el ahorro de energía y evitan el uso de químicos u otros componentes dañinos para el entorno.

Por último, utilizar productos biodegradables, compostables o ecoreutilizables es una muestra de la toma de conciencia y de solidaridad con el medioambiente. Asimismo, también se demuestra empatía con las organizaciones y empresas que buscan una transformación social, promoviendo un estilo de vida más ecológico.

Las personas que deseen conocer más información sobre los productos ecológicos de Comercial Dayma pueden entrar en su página web y ver todo su catálogo completo.

