Cientos de españoles contratan los servicios de Cerciora para reclamar tarjetas revolving Emprendedores de Hoy

sábado, 13 de noviembre de 2021, 09:10 h (CET)

Presentándose en contratos engañosos que generan intereses muy altos y comprometen la estabilidad financiera del cliente, las tarjetas revolving se han constituido como un problema importante para muchas personas que han accedido a ellas como una forma de crédito rápido.

En España, actualmente crece de manera progresiva el número de personas que recurren a una plataforma legal como Cerciora para hacer la reclamación por vía legal del dinero perdido en tarjetas revolving. En Cerciora, son especialistas en este tipo de gestiones y ofrecen una alternativa real para las reclamaciones contra la banca de particulares y autónomos.

El problema de las tarjetas revolving Las tarjetas revolving son, en esencia, un contrato de crédito donde se establece un límite determinado de dinero del cual se puede disponer para comprar con la tarjeta. La diferencia con una tarjeta de crédito normal es que el pago de la deuda de una tarjeta revolving se hace de forma aplazada, mediante una cuota fija o pagando un porcentaje de la deuda. En el caso de pago por porcentaje, la cuota aumenta según la cantidad gastada. En la cuota fija, no aumenta la cantidad sino el número de cuotas. En ambas se generan intereses muy elevados, sumados a comisiones e incluso a pagos de prima de seguro de impagos.

El problema con estas tarjetas es que mucho de este dinero adicional no se refleja debidamente en el contrato y, de alguna manera, esto engaña al cliente para luego convertirse en una verdadera carga financiera. La consecuencia final es que la deuda acaba siendo una suma considerablemente superior a la acreditada.

Reclamación de tarjetas revolving En vista de este creciente problema con las entidades bancarias y financieras, hay plataformas legales como Cerciora que se dedican exclusivamente a reclamar tarjetas revolving, para que por vías legales, el usuario que se ha visto comprometido en el pago abusivo de estas tarjetas pueda librarse de ello e incluso recibir la devolución del dinero pagado de más. Ellos hacen todo el trabajo de reclamación, tanto para tarjetas en uso como para las ya canceladas.

A lo largo de su trayectoria, este grupo de expertos ha logrado una impecable eficiencia en su labor, teniendo éxito en el 99% de las reclamaciones tramitadas. De hecho, garantizan al cliente que si no logra ganar el caso, este no tendrá que pagar nada a la compañía por los servicios prestados. Cerciora se posiciona durante todo el proceso al lado del cliente, ofreciéndole el respaldo jurídico necesario para enfrentar la usura impuesta por los bancos mediante las tarjetas revolving.

Si bien los casos de personas afectadas por estas tarjetas han aumentado, ahora mismo ya se puede hacer frente a estos problemas con la ayuda de abogados como los de Cerciora. Su equipo supone una muy buena alternativa para aquellas personas que deseen acabar de una vez por todas con la importante carga financiera que comportan las tarjetas revolving. A través de la página web de la empresa, los interesados pueden solicitar una primera consulta gratuita sin ningún tipo de compromiso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.