El coaching emocional para parejas permite adaptar las diferencias en los hábitos

sábado, 13 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Una relación de pareja se debe construir a lo largo del tiempo. Una buena dinámica depende del esfuerzo de cada parte. No obstante, muchos vínculos no saben por dónde empezar en los inicios de la relación.

El coaching emocional para parejas representa una de las herramientas recomendadas para este tipo de situaciones. Maite Pregal es una experta en coaching emocional popular en España centrado en el bienestar intra e interpersonal.

La experta se caracteriza por tener muy en cuenta los tiempos en su trabajo. El primer objetivo del coaching emocional para parejas es evaluar los hábitos y adaptarlos al presente.

Ambos involucrados deben poner de su parte en la terapia. La mecánica sirve para arreglar en un corto plazo problemas que estén afectando la relación. Por otro lado, tiene la función simultánea de construir un lazo estable a largo plazo. Todos estos elementos se resumen en la obtención de resultados en el futuro.

El 94 % de los clientes atendidos por Maite Pregal ha manifestado satisfacción con el trabajo. La razón es que la guía tiene una trayectoria considerable en el estudio de parejas. En su propio blog ha publicado entradas sobre los errores frecuentes en la comunicación entre parejas. Una vez identificados, se puede llegar a resoluciones y acuerdos que optimizan la convivencia.

¿Cuál es la proyección de la terapia individual o doble? El coaching emocional para parejas es solo uno de los distintos servicios ofrecidos por la profesional. El catálogo también incluye terapias para la baja autoestima y para la consecución de objetivos. Una vez que se trate el interior, se puede pasar al siguiente nivel: la construcción de una relación sana.

La confidencialidad está garantizada con Maite Pregal. En lo que va de año, ya son más de 80 clientes los que han confiado en sus servicios. La confianza que los usuarios desarrollan con ella permite que se trabajen los tres principios básicos del coaching emocional: la toma de conciencia, la autocreencia y la responsabilidad. La profundidad del caso variará el número de encuentros necesarios para la recuperación, habitualmente, el 72% de los pacientes la registran al alcanzar las 12 sesiones.

La certificación de coach emocional por parte de la Universidad de California en San Diego convierte a Maite Pregal en una opción de prestigio. Cada vez más parejas empiezan a sumarse a la dinámica de las terapias de coaching emocional para fortalecer sus relaciones.

