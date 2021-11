Los equipos de teletrabajo que sobreviven son los que mejor se comunican, por la Academia de Oratoria Neotelling Emprendedores de Hoy

sábado, 13 de noviembre de 2021, 08:13 h (CET)

Una modalidad que permite al empleado trabajar desde cualquier lugar estando fuera de la oficina es el teletrabajo. De esta forma, puede organizar su tiempo y la forma en la que realiza sus tareas.

En ese sentido, la comunicación eficaz se vuelve una necesidad imperante dentro de los entornos laborales digitales, ya que favorece la cohesión que necesitan los equipos a distancia.

La pandemia ha hecho que el teletrabajo se consolide dentro de los mercados laborales y, para un líder, es necesario aprender técnicas que le ayuden a mantener la comunicación con cada miembro del equipo.

La Academia de Oratoria Neotelling, creada y dirigida por Rocío Martín López, cuenta con cursos diseñados por profesionales que dotan a los alumnos de herramientas clave para comunicarse con eficacia con grupos de trabajo a distancia. “Nacer con la tecnología o vivir con ella no nos da superpoderes para comunicar a través de ellas, tenemos que formarnos como directivos y empleados en oratoria digital para exprimir al máximo cada reunión, entrevista de trabajo, team building…”, asegura la especialista en comunicación eficaz.

La comunicación eficaz es la clave dentro del teletrabajo Elteletrabajoha logrado consolidarse en el último año dentro de los procesos operativos de las empresas, brindándoles a estas la oportunidad de optimizar procesos, aprovechar recursos y una mejor gestión del tiempo.

Los líderes de los equipos de trabajo a distancia son los encargados de impulsar y mantener la buena dinámica entre los trabajadores digitales que necesitan tener cierta cercanía y comunicación con el resto de los compañeros para mantener la confianza y el compromiso necesario.

Según Martín, “es importante encontrar el equilibrio entre la presencialidad que fomenta la relación y el mantenimiento de esta a través de los entornos digitales”. La comunicación efectiva y eficaz debe ser perfecta para que los procesos y los objetivos se cumplan en el plazo estipulado. Para ello, es necesario hacer uso de los distintos canales y plataformas disponibles en la web que supongan una cohesión que multiplique las oportunidades nacionales e internacionales de negocio.

La recomendación es utilizar videollamadas o chats de usos múltiples donde el equipo se integre y cree cierto ambiente compartido, realizando conferencias y reuniones donde hagan uso de la comunicación precisa y clave para definir las metas que debe cumplir cada miembro.

La pregunta clave, según la fundadora de Neotelling, es preguntarse: ”¿Para qué estoy haciendo esta reunión, conferencia o entrevista? ¿Qué quiero conseguir con ese evento a través de la pantalla?” Y con esa respuesta poner la plataforma de videoconferencias elegida, las herramientas digitales de contenido e interacción y la comunicación no verbal de quién habla a disposición de ese propósito, de ese “para qué”.

¿Cuáles son las plataformas que facilitan la comunicación durante el teletrabajo? La comunicación asincrónica digital, emails o newsletters semanales, muchas veces pueden perderse y su brevedad impide que la comunicación sea efectiva. Por esta razón, es importante contar con herramientas que garanticen un diálogo directo con cada uno de los miembros que forman parte de un equipo de teletrabajo. Aprender a comunicar eficazmente supone hacerlo en entornos de videoconferencias y también en entornos de comunicación escrita, según matiza la experta en oratoria digital: un mail es texto pero también puede ser imagen, iconos, bullets para explicar mejor la idea, un pequeño vídeo explicativo, etc.

Las conferencias o reuniones en plataformas grupales o individuales es el medio más recomendado para garantizar que la comunicación fluya. Para que la reunión cumpla el propósito, es recomendable avisar y comunicar previamente a los miembros o al miembro del equipo, convocar solo a quienes estén implicados en el asunto y seguir pautas y tips de comunicación eficaz para gestionar esta de una forma óptima.

Una vez empezada la reunión es importante que el líder que lleva la conferencia adopte una posición que motive al equipo a estar alerta a lo que se comunicará. Es primordial mantener la mirada virtual para guiar la escucha de los oyentes, guiar la atención de quien escucha a través de la voz y la presentación utilizada y adaptar la comunicación en función del feedback de quién se tiene detrás del otro lado de la pantalla.

Las personas que están trabajando a distancia y no saben cómo hacerlo para garantizar la comunicación entre los equipos, en la Academia de Oratoria Neotelling podrán encontrar herramientas que les permitan formar equipos de trabajo a distancia, comprometidos con los objetivos de la empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.