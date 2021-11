Los hermanos Saguar, de 0 a 100 en uno de los sectores más competitivos que existen

El hecho de cerrar o no una operación inmobiliaria de millones de euros puede estar marcado por dar una correcta primera impresión.

Consolidada como una de las empresas más reconocidas en su radio de acción, Saguar Real Estate es agencia inmobiliaria en plena pandemia por fundada por dos hermanos madrileños, Emilio José Delgado Saguar y Patricia Delgado Saguar.

¿Cuáles son los orígenes de los hermanos Saguar? Es una historia larga de contar. Nosotros somos emprendedores desde pequeños. En casa, de los seis a los diez años, teníamos un sistema fiduciario, los petros, billetes y piedras pintadas en plateado y dorado, que utilizábamos los tres hermanos (tenemos una hermana pequeña que aún está en la universidad), para intercambiar servicios, como limpiar las habitaciones, comida, y juguetes. También, en casa de los abuelos, en la que había muchos pinos, pelábamos piñones, los metíamos en bolsitas, y salíamos a venderlos a los vecinos. También vendíamos plantitas. Hemos tenido muchas iniciativas parecidas desde pequeños, lo llevamos en la sangre.

Desde antes de terminar los estudios, Patricia y yo hemos intentado, por separado, crear empresas de diferentes tipos, una empresa de exportación de aceite al Asia Pacífico, una importadora de mobiliario urbano, una firma de ropa, una empresa de gel hidroalcohólico perfumado (¡dos años antes del Covid-19!)… Un sinfín de emprendimientos que, sin capital, sin contactos, experiencia y compaginados con los estudios, no fructificaron.

¿Y cómo entráis en el sector inmobiliario? Entré en el sector inmobiliario, cuando estaba literalmente arruinado, atraído por ser una de las profesiones “sin techo” que más encajaban con mi perfil, aún a sabiendas de que es un sector dificilísimo, en el que se nada entre tiburones, con la idea de conseguir el capital que no conseguía a través de inversores (un veinteañero con un plan de empresa de mil quinientas páginas, recién salido el cascarón, no era muy atractivo para ellos), y poder dar vida a mis amados proyectos.

Me fue bien, en un año estaba dirigiendo una agencia, en el sur de Madrid y, un año después, estaba dirigiendo una expansión de la marca en la zona noroeste. Fue entonces que animé a mi hermana a entrar en el sector, en la mejor empresa que había conocido hasta la fecha. Allí ella aprendió mucho, igual que yo, tuvimos la suerte de contar con grandes mentores y maestros.

¿Y por qué no hicisteis carrera en estas empresas? Estaba haciendo carrera en la empresa, pero hubo un momento crucial para mí. Desde el principio, había algo que no me gustaba, ya no solo de mi empresa, sino del sector en general, y es la poca o nula orientación hacia el cliente. Me explico. Yo creo que, para ganar dinero, uno debe dar al cliente lo que necesita, ser la mejor opción. No solo solucionar problemas, sino hacer tuyos sus problemas y anteponer su bienestar y beneficio a todo lo demás, solo así te “lloverán” los clientes, que es lo que todo el mundo quiere.

Pues lo que yo veía era bastante opuesto a esta idea. Y, como mi filosofía es que para tener éxito, tus valores deben estar alineados con tus acciones, decidí montar mi propia empresa. Se lo propuse a Patricia, y aquí estamos. Somos como el Equipo A de la inmobiliaria, nos entendemos de maravilla y hemos multiplicado nuestros resultados al trabajar juntos.

¿Por qué decidisteis poner Saguar a la empresa? En honor a nuestro abuelo, que en paz descanse. Fue un gran hombre donde los haya, una de esas personas que, hables con quien hables, te contará maravillas de su persona. Siempre inculcó a la familia el amor a la cultura, a la sabiduría, al desarrollo personal, una fuerte ética de trabajo (era un trabajador incansable), y sobre todo valores. Era la definición de buena persona. Además fue empresario, y de los buenos. Como decía el Mago de Oz, “un corazón no se juzga por lo mucho que tú ames, sino por lo mucho que te amen los demás”. Y a él le quería mucho todo el mundo. Es nuestro referente y por eso pusimos su apellido a nuestra empresa, ya que son los valores que queremos para ella.

¿En qué se diferencia Saguar Real Estate? ¿Cuál es su fuerte? Saguar Real Estate se diferencia en la calidad de servicio y el alma que ponemos para vender las propiedades que nos encomiendan nuestros clientes, y siempre quedan gratamente sorprendidos al descubrir que era verdad lo que les contó quien nos recomendó, ya que el 70% de nuestro volumen de negocio viene de recomendaciones).

Al poner todo nuestro amor y esfuerzo en la venta de nuestros inmuebles, nuestros clientes lo notan, y esa confianza mutua que se genera nos permite tener la suficiente seguridad para no escatimar ni un céntimo o minuto de nuestro tiempo para lograr nuestro objetivo común: vender el inmueble en el menor tiempo posible y al mejor precio del mercado. Invertimos muchísimo dinero en promocionar nuestros inmuebles, y trabajamos a éxito, es decir, si no vendemos, no solo no cobramos, sino que tenemos pérdidas. Ese es nuestro fuerte, damos todo por nuestro cliente y por lo general es algo recíproco.

¿Qué consejo darías a una persona que ahora mismo está pensando vender su casa? Pues le diría que seleccione cuidadosamente una agencia inmobiliaria seria y competente. Que no intente venderlo por su cuenta, ya que, igual que llevamos el coche al taller y no se nos ocurriría hacer un arreglo mirando un vídeo de YouTube, o si tenemos problemas legales, contratamos un abogado y no nos ponemos a hacer un curso online de derecho express para representarnos, ¿por qué escatimar para vender el activo más valioso que puede tener una persona?

Sé que el nivel en España en cuanto a inmobiliaria es muy bajo, sobre todo por esa filosofía de perseguir el beneficio propio ante todo y antes que nada, pero también conozco, y cada vez más, grandes profesionales, de diferentes empresas, que cada día ponen todo su amor, su tiempo y sus recursos en beneficio de sus clientes, regidos por una ética profesional intachable en todo momento. Estos son los profesionales que debe buscar.

Existen personas de todo tipo, y al igual que usted selecciona sus amigos, su pareja, y las personas con las que comparte su vida, puede seleccionar profesionales competentes y que velen en todo momento por sus intereses, ya que estos existen y están ahí esperando que les llame para darlo todo por usted.

Además, si esto fuera fácil, nosotros no existiríamos. Yo trabajo una media de doce horas diarias, y he llegado a estar en una media de dieciséis, y me faltan horas en el día. Y solo me dedico a vender casas. No puedo imaginar como debe ser para una persona que tiene su trabajo, sus hijos, su vida y además quiera vender su casa… No creo que pueda hacerlo correctamente, ya que vender un inmueble no es poner un anuncio, hay múltiples variables, y la experiencia y la formación, como todo, es fundamental en esto.

Quiero dar las gracias a todos nuestros clientes, familiares y amigos, por vuestra confianza, ya que sois quienes hacéis esto posible.