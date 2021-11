¿Cuánto cuesta un concurso de acreedores con Debify? Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de noviembre de 2021, 15:00 h (CET)

La Ley Concursal del Real Decreto Legislativo 1/2020 en su artículo 470 expone que el concurso de acreedores express es un procedimiento judicial del cual hacen uso las compañías que poseen falta de liquidez, hasta tal punto que no tengan la capacidad económica suficiente para tramitar un concurso de acreedores completo.

A pesar de esto, no siempre se trata de un proceso rápido o económico, por lo que hace falta la ayuda de abogados especializados. Debify tiene un equipo de abogados con más de 15 años de experiencia para ofrecer ayuda y facilitar un concurso de acreedores express por un coste de 999 €.

Una salida eficaz ante una situación de insolvencia Un concurso de acreedores express es una modalidad del concurso de acreedores que sirve como solución a empresas que se encuentran en situación grave de insolvencia y que han pedido créditos que, por falta de liquidez, ya no podrán devolver y no saben exactamente cómo salir de la deuda. Esto evita que tengan que pasar por un proceso judicial costoso y extenso y les permite librarse del peso de la deuda a un precio mucho más económico.

Básicamente, el concurso de acreedores express permite solucionar problemas de insolvencia de una empresa por poco dinero, cerrar un negocio de forma legal, dejar de acumular deudas que arriesguen la economía del propietario del negocio y estar libre para poder empezar un nuevo proyecto. Debify es un despacho de abogados especializados en derecho concursal, con más de 15 años de trayectoria y dispuestos a ayudar a las personas a acceder a las ventajas del concurso de acreedores express por un cómodo precio de 999€.

¿Cuáles son las ventajas de un concurso de acreedores express? En Debify, los abogados profesionales que forman parte de su equipo aseguran a sus clientes poder disfrutar de todas las ventajas que el concurso de acreedores express puede ofrecerles. Este procedimiento judicial se caracteriza por ser mucho más rápido que un proceso concursal ordinario.

Los concursos de acreedores express tienden a liquidarse en un plazo máximo de 3 meses. Por otro lado, son muy económicos y no hay necesidad de pagar a la administración concursal. También se evita la fase de calificación, por lo que el cliente no correrá peligro de sufrir sanciones o restricciones de derechos.

Muchas personas no conocen el precio de un concurso de acreedores express ni sus beneficios. No obstante, con la ayuda, el asesoramiento y los precios económicos de Debify, es mucho más fácil para las empresas que se encuentren en problemas de solvencia encontrar una solución rápida, efectiva y económica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.