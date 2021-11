Basichest, el aliado de las mujeres con menopausia Emprendedores de Hoy

Toda mujer experimenta la menopausia cuando llega a cierta edad. Se considera que las mujeres entran en esa etapa en el momento en el que dejan de menstruar durante un año completo. Durante el transcurso de este periodo de tiempo, experimentan muchos cambios que pueden resultar molestos. Algunos de los síntomas que suelen padecer son alteraciones en el estado de ánimo, problemas para conciliar el sueño, sofocos y falta de energía.

Para ayudar a disminuir sus molestias, el Laboratorio Hebertom Internacional se ha enfocado en la fabricación de productos como el Basichest. Este complemento alimenticio contiene ingredientes que permiten mejorar la calidad de vida en mujeres que pasan por este ciclo.

¿Cómo ayuda Basichest a las mujeres con menopausia? La menopausia llega normalmente a partir de los cincuenta años. No obstante, todo depende de cada organismo; hay mujeres que empiezan a experimentarla a los cuarenta años. También los malestares dependen de cada caso particular. Mientras que para algunas este ciclo pasa prácticamente desapercibido, otras lo viven como una etapa compleja. En ese contexto, el Laboratorio Hebertom Internacional asegura que el complemento alimenticio Basichest contribuye a reducir la sintomatología de una forma significativa.

Basichest viene en dos presentaciones. La primera contiene soja fermentada, isoflavonas y alga lithothamnium calcareum rica en calcio y otros minerales. Todos estos ingredientes, según las especificaciones del producto, contribuyen a mantener el colesterol y la presión arterial en sus niveles óptimos y a disminuir los sofocos producidos por la menopausia.

La otra presentación de Basichest está enriquecida con vitamina K2 y D3, es por ello que mejora las condiciones de los huesos, favorece la coagulación sanguínea y los niveles de calcio en la sangre. La dosis recomendada de ambos productos es de una cápsula al día.

Otros consejos para mujeres con menopausia Además de ingerir suplementos alimenticios como el Basichest y el Basichest+K2+D3 elaborado por el Laboratorio Hebertom Internacional, las mujeres con menopausia deben tener en cuenta algunas consideraciones.

En primer lugar deben procurar ingerir bastante líquido durante el día para estar bien hidratadas, además de realizar actividad física a diario. Por último es imprescindible mantener una alimentación equilibrada y saludable.

Gracias al Laboratorio Herbetom, son muchas las mujeres que han dejado de tener miedo a este ciclo vital, lo cual les ha permitido aprovechar al máximo todas las ventajas de esta etapa tan importante de su vida.

