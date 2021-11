Los beneficios del tratamiento ALL ON 4 de Implant Clinics Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de noviembre de 2021, 13:35 h (CET)

Los avances tecnológicos y los tratamientos actuales han permitido mejorar la dentadura. Se realizan técnicas como los implantes de carga inmediata definitivos que garantizan al paciente una apariencia perfecta de los dientes en tan solo dos sesiones con el dentista.

La clínica especializada en odontología digital avanzada, Implant Clinics, cuenta con la tecnología de última generación para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Incluso en casos en los que la pérdida de la dentadura es total o casi total, se puede proveer de una solución mediante la técnica del ALL ON 4 de implantes.

Los implantes ALL ON 4 permiten mejorar la vida del paciente En general, los implantes dentales proporcionan una serie de beneficios al paciente que mejoran su vida notablemente.

En primer lugar, tras el tratamiento se recupera por completo la estética dental y se logra un aumento positivo de la autoestima. Tener una dentadura sana que luce bien hace que una persona se sienta mejor.

Por otro lado, mediante la técnica de los implantes de carga inmediata, esto se puede conseguir en un día, el mismo en el que se practica la extracción del diente dañado o se practica el tratamiento periodontal. En pacientes denominados edéntulos, es decir, que ya no tienen dientes, el tratamiento ALL ON 4 también permite restablecer la dentadura en una sola jornada.

Asimismo, en vez de tener que lidiar con los problemas de adhesión de las dentaduras postizas, la técnica ALL ON 4 es un procedimiento en el que se puede anclar toda una arcada sobre cuatro implantes.

Esta técnica se debe llevar a cabo en clínicas líderes como Implant Clinics, la cual cuenta con más de diez años de experiencia en la realización de este tratamiento con excelentes resultados. Además, los implantes que utiliza son fabricados por Straumann, marca reconocida en el sector con más de 40 años de trayectoria.

Implant Clinics garantiza implantes duraderos y estables El procedimiento para utilizar esta técnica comienza con una sesión en la que, si es necesario, se extraen las piezas dentales en mal estado y se disponen los implantes que sujetarán la prótesis posteriormente. Tras la colocación de los implantes, se toman registros con nuestro Escáner 3SHAPE TRIOS, y se envían al laboratorio para que confeccione la prótesis provisional acorde con el color y la forma que elijan entre el paciente y el odontólogo. En menos de 24 horas y en una segunda sesión, se coloca esta prótesis atornillada que permanecerá en boca hasta que los implantes estén completamente integrados. Este proceso suele comprender unos tres meses de cicatrización.

Cabe destacar que los implantes Straumann son sumamente estables y duraderos y, a su vez, permiten recuperar todas las funciones dentales perdidas. Además, este sistema de rehabilitación oral, permite poder ofrecer al paciente un presupuesto más económico, ya que solo se necesitan 4 implantes para poder restaurar la función de 12 piezas.

En resumen, ante la pérdida de piezas dentales o de la dentadura por completo, lo más conveniente es recurrir a una institución como Implant Clinics. Esta cuenta con especialistas que trabajan con la última tecnología y los mejores materiales para garantizar buenos resultados.

