Kunal Cosmetic, la revolución en la cosmética de los productos veganos, cruelty free y no tóxicos

viernes, 12 de noviembre de 2021, 10:59 h (CET)

Durante este último año, la protagonista en las tendencias de maquillaje ha sido la simplicidad. Actualmente, se suele apostar por un maquillaje más natural que va acompañado de tonos rojizos u oscuros en las uñas.

Además, el cuidado del planeta ha cobrado un importante protagonismo, siendo la cosmética uno de los sectores más concienciados. En ese contexto, no es de extrañar que nuevas empresas en cosmetología comiencen a producir productos naturales, libres de toxinas, químicos y sobre todo cruelty free. Kunal Cosmetics es una empresa de cosméticos que basa su filosofía en valores naturales, preservando y cuidando la piel de la mujer, con productos veganos, orgánicos y sostenibles como su esmalte de uñas.

La cosmética cruelty free y no tóxica de Kunal Cosmetics Cuando un cosmético nuevo sale al mercado, la empresa debe asegurar que estos no representen ningún daño para la persona que lo usará. Por lo general, para garantizar el uso del producto, suelen realizarse las pruebas previas en animales.

En ese sentido, los cosméticoscruelty free son aquellos productos que en su elaboración y certificación no han puesto en riesgo la vida y la tranquilidad de ningún animal y, por tanto, las pruebas de seguridad se han realizado en cultivos celulares, pieles sintéticas o membranas que se asemejen a la conjuntiva del ojo.

Si además de ser cruelty free es un cosmético no tóxico, esto significa que en su composición no existe ninguna sustancia tóxica que ponga en riesgo la salud humana o la deteriore progresivamente.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar productos cruelty free y no tóxicos? Los productos cosméticos que se elaboran bajo los principios del cruelty free y no tóxicos pueden ser usados en cualquier tipo de piel, incluso en dermis sensibles o intolerantes.

Los productos libres de toxinas se realizan a base de ingredientes naturales y ecológicos, lo cual garantiza un prolongado cuidado de la piel del rostro, ya que mucho de estos químicos terminan obstruyendo los poros y creando desgaste a nivel celular.

Cuando una persona adquiere productos libres de crueldad animal está ayudando y apoyando a las organizaciones que luchan por eliminar los testeos en animales vivos, protegiendo la integridad física de estos seres vivos.

Usar este tipo de cosméticos conlleva múltiples ventajas como la protección de la salud de la piel y del buen funcionamiento de esta. Además, con productos como los que ofrece Kunal Cosmetics se contribuye notablemente a la protección del medioambiente.

