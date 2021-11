En Helloteca se crean soluciones para que los jóvenes puedan acceder a una hipoteca Emprendedores de Hoy

El mercado hipotecario se está adaptando a la era digital y está comenzando a situarse en diferentes plataformas de internet y desde cualquier dispositivo. Una de las razones es que los jóvenes que están comenzando a adquirir viviendas usan como medio principal el móvil para la búsqueda de cualquier información y para gestionar sus finanzas.

Una de estas plataformas es Helloteca, una de las empresas líderes en la gestión de hipotecas online por experiencia y servicio personalizado. Gracias a esta, es posible contratar hipotecas al 100 % que, muchas veces, son las más adecuadas para jóvenes que tienen ingresos suficientes para pagar la cuota, pero no tienen ahorros.

Hipotecas que pueden cubrir entre el 90 y el 100 % del valor de compra El principal impedimento con el que se encuentran los jóvenes a la hora de buscar una hipoteca es que la norma general indica que los bancos solo financian el 80 % de la compra de una propiedad. Por esta razón, hay que contar con ahorros que a los 35 años o antes muy pocos tienen. En cualquier caso, existen oportunidades y líneas de crédito especiales que pueden cubrir entre el 90 y el 100 % del precio de un piso. La clave es contar con la información y la red de bancos de Helloteca para acceder a ellas.

Las condiciones para jóvenes que necesitan el 100% son las mismas que para cualquier persona: contar con un trabajo estable, un sueldo suficiente para afrontar las cuotas, conducta crediticia intachable y contar con algún aval o garantía.

Una forma de llegar a la mejor opción según sea el caso es mediante el servicio de Helloteca, que con la documentación mínima realiza un análisis personalizado, le acerca a cada usuario las mejores posibilidades del mercado y gestiona la hipoteca hasta la firma. Además, otro factor a considerar es que ciertas comunidades autónomas, en asociación con los bancos, ofrecen facilidades a través de institutos de la vivienda. Es importante, antes de decidir, contar con toda la información disponible y la experiencia de analistas especializados en hipotecas.

Beneficios y condicionales especiales para los jóvenes a la hora de contratar una hipoteca En primer lugar, una norma que siguen todos los bancos para proporcionar hipotecas es que la suma entre la edad de la persona solicitante y los años de financiación no puede superar los 75. Para los jóvenes, esto puede suponer una ventaja, ya que es posible conseguir préstamos a financiar en hasta 40 años.

Otro beneficio para este sector es que no suelen abonar comisiones de apertura. Además, para quienes todavía no cumplieron los 30 o 35 años, las cuotas son más bajas al principio.

En la actualidad, en España hay ocho entidades financieras que otorgan hipotecas a jóvenes y dentro de ese mercado existen distintas líneas que, a su vez, se ajustan a las particularidades de cada caso.

La mejor forma de contratar una hipoteca para jóvenes es a través de Helloteca, que no solo pone a disposición la mejor opción gracias a sus acuerdos con las entidades financieras más importantes de España, sino que también permite ahorrar tiempo, dinero, ir de la mano de expertos y todo, sin visitar un solo banco.

