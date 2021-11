El Plan de Recuperación de la Unión Europea llega también a las pequeñas y medianas empresas Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 15:31 h (CET) La Unión Europea ayudará a las pequeñas y medianas empresas a través de fórmulas como el Fondo de Paneuropeo o el Fondo del Banco Europeo de Inversiones La Unión Europea aprobó en junio de 2020 la creación de los fondos para la recuperación, un programa de ayudas públicas para los países miembro de la Unión Europea con el objetivo de paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia provocada por la covid 19.

Las empresas son un elemento fundamental para el desarrollo económico de la Unión y en especial, en este país.

Para España las pequeñas y medianas compañías son vitales para el crecimiento económico, por esta razón, los Fondos Next Generation cuentan con diversos programas destinados principalmente a la supervivencia de las empresas tras lo más grave de la pandemia, entre ellos destacan el Fondo Paneuropeo y el Fondo del Banco Europeo de Inversiones.

El Fondo Paneuropeo cuenta con un presupuesto que sobrepasa los 200.000 millones de euros, cuyo objetivo principal es ingresar a las empresas europeas liquidez suficiente para lograr su supervivencia a través de proyectos que tenga como fin la digitalización de compañías o su compromiso con el medio ambiente. Este programa está financiado por 21 países entre los que destacan además de España, Suecia, Luxemburgo, Francia o Finlandia.

Por otro lado, también se ha desarrollado el Fondo del Banco Europeo de Inversiones, un programa que lo componen diferentes organismos, tanto ejecutivos –la Comisión Europea- como económicos -Banco Central Europeo- de la Unión Europeo. Este recurso hace uso de productos como los microcréditos o los préstamos

El desembolso a los países de los 75.000.000 millones de euros con los que cuenta el Fondo de Recuperación Next Generation se hará de forma paulatina y en función de diversos criterios como el cumplimiento de objetivos e inversiones.

No obstante, es conveniente solicitarlos a través de consultoras o aceleradoras de empresas que están especializados en la gestión y justificación de los mismos.

