Inteligencia artificial para impulsar la carrera interna de los empleados según AIS Group

viernes, 12 de noviembre de 2021

viernes, 12 de noviembre de 2021, 15:44 h (CET) Los departamentos de RRHH han empezado a utilizar la Inteligencia Artificial en sus procesos de selección para automatizar y agilizar tareas. También existen grandes corporaciones tecnológicas que han empezado a utilizarla para identificar a los empleados menos productivos y despedirles Sin embargo, según la consultora AIS Group, especialista en el desarrollo de soluciones de IA para diferentes mercados, resulta mucho más interesante y rentable utilizar estas herramientas para retener, fidelizar el talento y favorecer el desarrollo de las carreras profesionales dentro de las empresas.

“Una parte fundamental de los departamentos de gestión de personas pasa por el recruiting. Conseguir a los candidatos que mejor se adapten a las funciones de un cargo determinado, compartan los valores de la empresa y encajen con el resto del equipo es todo un reto. Sin embargo, la selección de perfiles no debe marginar otras tareas clave dentro de la gestión de personas”, comenta Nausica Trias, directora general de la AIS Group, especialista en la aplicación de inteligencia artificial a distintas áreas de las empresas.

Según la directora general de AIS Group, se pone demasiado foco en captar talento y se descuida a la plantilla ya existente, que a menudo no accede a esas nuevas ofertas, lo que les desmotiva. “Si captar es difícil, fidelizar lo es aún más. Y dejar escapar a un buen profesional puede significar perder productividad, calidad de servicio, ventas y, frecuentemente, conocimiento, uno de los principales activos de las empresas”.

Cada día son más las compañías que entienden que, más allá del sueldo, el crecimiento profesional es uno de los factores más motivadores para sus equipos, fomentado la formación. Sin embargo, en grandes corporaciones, con miles de trabajadores, es complicado realizar un seguimiento personalizado de las habilidades que tiene cada persona y de las que necesita adquirir para promocionarse en la empresa o desempeñar mejor las tareas propias de su puesto: lo que se conoce como upskilling y el reskilling.

Es aquí donde la IA puede convertirse en el mejor aliado a la hora de impulsar su carrera, analizando los diferentes perfiles, identificando posiciones hacia las que pueden evolucionar y recomendando formaciones internas y externas que faciliten el logro de nuevas metas. “Además, se pueden añadir sistemas de alertas que mantengan a los profesionales al día de las vacantes disponibles para poder aplicar”, comenta Trias.

AIS Group está especializada en generar valor a partir de los datos, desarrollando para múltiples mercados sistemas de ayuda a la toma decisiones, de alertas, modelos predictivos y de optimización. “Tras marketing, la producción y las finanzas, es el turno de que los profesionales de RRHH implementen la IA para contribuir, todavía más, a la cuenta de resultados de las empresas”, afirma Nausica Trias.

La puesta en marcha de estas herramientas orientadas al reskilling y upskilling facilita la tarea de los equipos de gestión de personas, que pueden llevar a cabo de manera mucho más eficiente sus funciones relacionadas con la capacitación y el desarrollo de planes de carrera. Además, al favorecer la implicación de todos los miembros de la plantilla en su propia evolución, son una potente fuente de fidelización del empleado, combatiendo la aparición del sentimiento de estancamiento que se da entre muchos profesionales.

