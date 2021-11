FITstore sigue innovando y lanza al mercado chocolate blanco proteico sin maltitol Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de noviembre de 2021, 10:06 h (CET)

La tienda online de FITstore ha sacado su nuevo producto: chocolate blanco proteico sin maltitol, llamado Must Protein White. Se trata de una tableta de chocolate blanco sin azúcar añadido, ni gluten, con un extra de proteína crujiente, perfecta para veganos, deportistas y personas fitness que desean comer un snack dulce sin sentir ninguna culpa.

Must Protein White, es una fórmula única desarrollada por FITstore, en compañía de los maestros chocolateros de la reconocida empresa Torras. Su textura es crujiente y su sabor es inigualable.

Must Protein White, el chocolate saludable de FITstore El chocolate es por excelencia un dulce que le gusta a todo el mundo, incluidos los veganos y las personas con hábitos de alimentación saludable. Con el fin de cubrir las necesidades de estas personas, FITstyle ha lanzado al mercado Must Protein White, una fórmula que combina innovación y tradición. Esta se convierte en una solución ideal para comer un complemento nutritivo dulce de forma saludable.

La barra de chocolate blanco Must está elaborada a base de manteca de cacao, leche entera en polvo y doble proteína de soja extrusionada. Además, contiene carbohidratos como la inulina, emulgentes y un aroma natural de vainilla que le aporta el sabor ligero y delicado. También contiene eritritol y glucósidos de esteviol, dos edulcorantes como sustitutos del azúcar, que le aportan al chocolate un efecto refrescante y placentero.

Además de su buen sabor, Must Protein White tiene un alto contenido nutricional. De hecho, aporta al organismo 466 kcal de energía, 14 gramos de proteína y 9 gramos de fibra. Esto es muy beneficioso para los deportistas porque les ayuda a mejorar su rendimiento y resistencia corporal.

Tienda online de alimentación saludable y nutrición deportiva FITstore FITstore es una empresa que nació en el año 2019 y que lanzó su propia marca de productos saludables llamada FITstyle. El objetivo de estos productos es ofrecer una alternativa saludable sin azúcares, sin maltitol y con alto contenido proteico para el consumo de los deportistas.

Para FITstore, comer saludable no significa comer poco o alimentos aburridos y, por eso, ofrece una amplia variedad de productos para todo tipo de dietas saludables y para perder peso.

Su tienda online cuenta con un amplio catálogo de productos fitness. Tienen alimentos a base de proteínas y meriendas saludables de diversos sabores, así como variedad de salsas listas para sazonar y para acompañar las comidas. También venden comidas rápidas veganas como hamburguesas y pizzas saludables, perfectas para compartir en cualquier ocasión.

FITstore ofrece precios competitivos en sus productos y hace envíos gratis a la Península y Baleares. De esta manera, se convierte en una propuesta online atractiva para todos aquellas personas que desean comer comida rica, pero sin culpas y sin tener que leer las letras pequeñas.

