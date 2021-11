Razones para instalar un cerramiento metálico, por CERRAMIENTOS IRONMEN Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 14:45 h (CET)

Instalar un cerramiento para delimitar y proteger una propiedad

La primera función de un cerramiento es marcar los límites de una propiedad. Al mismo tiempo, es la principal solución para evitar que animales o delincuentes entren en la propiedad. También sirve para garantizar cierta privacidad cuando es necesario.

Sin embargo, las diferentes formas y configuraciones de un cerramiento y el material con el que este se fabrica confieren diferentes grados de eficacia a la estructura. Teniendo esto en cuenta, es importante asegurarse de hacer la elección correcta en términos de cerramientos.

¿Cómo elegir un cerramiento metálico?

Un cerramiento se elige en función del nivel de seguridad y la residencia, por lo tanto, se elegirá según la capacidad para prevenir la inseguridad.

Aunque las mallas metálicas, son muy populares, es necesario tener en cuenta ciertas características técnicas, como la densidad de las mallas metálicas o la altura del muro, para garantizar su eficacia protectora. Además, con el grosor adecuado, la altura correcta y elegir plantas adecuadas, contribuye en mayor o menor medida a la seguridad del recinto.

La privacidad dentro de la propiedad puede mantenerse al elegir la malla correcta de paneles sólidos. Sin embargo, como a veces es útil tener una visión clara del exterior de la propiedad, los cerramientos metálicos son una buena elección.

El querer instalar un cerramiento, probablemente se deba a querer satisfacer una necesidad concreta. Por lo tanto, es necesario centrar la elección en el material y el tipo de cerramiento, por ejemplo: la resistencia a la intemperie y la estética. Para una buena elección del cerramiento se deben combinar ambas cosas.

También es aconsejable elegir el tipo de mallas metálicas que se desea utilizar para un fin determinado, como evitar que las mascotas se salgan de la propiedad.

En resumen, es esencial elegir el cerramiento según los criterios que se hayan definido. Entre tanta variedad de cerramientos no faltan soluciones y se puede elegir entre una malla de acero inoxidable, mallas rígidas, paneles de seguridad, etc. Los cerramientos metálicos son los más adecuados si se desea aumentar la seguridad en el hogar.

Los cerramientos ayudan a garantizar el diseño de exteriores

Los cerramientos metálicos son un elemento de diseño de exteriores por derecho propio, al menos si se quiere añadir cierto caché a una propiedad.

La variedad de diseños y estilos de cerramientos da una idea de las posibilidades:

Los cerramientos de acero confieren al lugar una faceta de arquitectura histórica.

Las vallas de madera dan un toque rústico.

Los cerramientos de PVC o de aluminio están destinados sin duda a realzar un estilo contemporáneo. Sin embargo, los avances en el campo de la jardinería, la albañilería paisajística o la carpintería de jardín permiten solicitar soluciones a medida. La posibilidad de combinar tecnologías permite obtener una amplia gama de estilos modernos o clásicos, así como trabajos especiales. Por ejemplo, madera o metal sobre un muro bajo de ladrillo, vallas de madera con plantas, etc.

Los cerramientos aumentan el valor de una propiedad

Teniendo en cuenta estas diferentes funciones, la instalación de un cerramiento es una de las primeras soluciones para añadir valor a una propiedad.

En caso de venta, los futuros compradores apreciarán la seguridad y los aspectos funcionales tanto como el aspecto estético de la valla metálica.

¿Por qué instalar un cerramiento metálico?

Hay otras razones para instalar una valla determinada por ejemplo, si se desea limitar el viento, garantizar la limpieza de la zona, proteger del ruido, aumentar la seguridad, etc.

Cada una tiene las propias razones para construir o instalar una valla, sólo será imprescindible definir las necesidades y tener una idea del impacto de la construcción en el propio inmueble.

Hay que tener en cuenta que instalar un cerramiento metálico no es una tarea fácil, al contrario de lo que se podría pensar. Un cerramiento es especialmente importante para una propiedad, ayuda a mejorar el atractivo estético, aporta un valor añadido en caso de transición de la propiedad, pero sobre todo es un elemento de seguridad, como se ha mencionado.

Una de las principales razones por las que los propietarios instalan cerramientos metálicos, es la seguridad. Como protección adicional para los ocupantes de una casa, la propiedad y las mascotas, los cerramientos son eficaces contra los intentos de robo.

Por ello, las vallas metálicas son ideales para cercar y proteger jardines y zonas verdes. Existen numerosos modelos en el mercado con diferentes metales y aleaciones, revestimientos (zinc, PVC, etc.), tipos de elaboración y tratamientos, formas y diseños.

Cada uno de estos factores determina, naturalmente, diferentes rendimientos. Una distinción importante, desde este punto de vista, es la que existe entre las mallas electrosoldadas y las mallas sueltas.

La malla electrosoldada es rígida , tiene una excelente resistencia y solidez y una mayor vida útil, pero el coste por metro cuadrado suele ser mayor.

, tiene una excelente resistencia y solidez y una mayor vida útil, pero el coste por metro cuadrado suele ser mayor. Las mallas sueltas son más flexibles, tienen un coste más ventajoso y una gran versatilidad de uso; además, permiten trazar una trayectoria no lineal sin necesidad de instalar bases de apoyo. También hay que distinguir entre las redes de alambre que se venden en rollos y las que se venden en paneles. Estos últimos están formados por paneles modulares rígidos y son perfectos tanto para su instalación en terrenos planos como en el caso de vallas mixtas formadas por un muro (de ladrillos de cemento o bloques de toba) y los mismos paneles metálicos. En cambio, para los terrenos inclinados, es preferible optar por la malla metálica en rollos, con una malla suelta.

En resumen, instalar un cerramiento metálico tiene muchas ventajas. Al querer pasar tiempo agradable con la familia o los seres queridos, se intenta proteger de las miradas de los vecinos o de otras personas. Y no se puede olvidar que un cerramiento encaja perfectamente con cualquier tipo de fachada.

