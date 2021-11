¿Por qué tener una caja fuerte en casa?, por FORTISEGUR Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 14:48 h (CET) Para optimizar la seguridad de las pertenencias, se recomienda la instalación de una caja fuerte. Este tipo de elementos de seguridad permite beneficiarse de diversas ventajas, a continuación, se explican detalladamente ¿Cuáles son las ventajas de tener una caja fuerte en casa?

Las cajas fuertes son un elemento útil y práctico y una solución especialmente eficaz. Está destinada a todo tipo de personas que necesiten proteger objetos de valor como, por ejemplo: joyas, dinero, proteger documentos importantes y medios informáticos.

Gracias a una llave y un número de identificación, sólo el propietario puede abrir la caja fuerte. Esto significa que las pertenencias personales y los objetos de valor se guardan en un lugar seguro y están protegidos contra los robos.

Hay que tener en cuenta que algunas cajas fuertes tienen un sistema de cierre electrónico para que pueda ser utilizado por diferentes usuarios. Sin embargo, la programación sólo puede ser modificada por el propietario. Además, disponer de este tipo de dispositivos en el hogar también ayuda a proteger los objetos de valor contra el fuego, ya que hay muchas de ellas que son ignifugas.

Excelente protección contra robos e incendios

La caja fuerte se fabrica con materiales resistentes y con distintos tipos de acero reforzado, lo que las hace a prueba de manipulaciones contra los ladrones.

Durante años, las cajas fuertes han sido una de las soluciones más eficaces y disuasorias para los ladrones. Fabricadas con materiales muy resistentes, cumpliendo con estrictas normas para garantizar un nivel de seguridad y garantía que responda a cada expectativa del usuario.

Pero las cajas fuertes no sólo pueden proteger las pertenencias contra el robo. Cuando son cajas fuertes ignífugas, mantienen el contenido a una temperatura segura y pueden soportar altas temperaturas durante un determinado periodo de tiempo.

Protección contra el agua

Las cajas fuertes ignífugas son, en la mayoría de los casos, también impermeables. Estos productos disponen de distintos niveles de estanqueidad, por lo que protegen de los daños causados por el agua o las inundaciones sin ningún problema.

Mantener a la familia a salvo

Si se dispone de armas de fuego, es esencial que se guarden en una caja fuerte para proteger a la familia y a otras personas de un posible uso indebido. También hay cajas fuertes blindadas diseñadas específicamente para guardar armas.

Hoy en día, hay muchos modelos en el mercado, como cajas fuertes sobrepuestas, empotradas, decorativas, portátiles, etc.

Elegir una caja fuerte ¿qué hay que tener en cuenta?

Con tantas cajas fuertes disponibles en el mercado, la elección puede ser una verdadera carrera de obstáculos. Para facilitar la tarea, se puede basar la elección en varios criterios.

Entre los parámetros a tener en cuenta se encuentran las normas y certificaciones que garantizan el nivel de seguridad del dispositivo: relativa a la resistencia de los materiales y en la resistencia de la cerradura. También hay que comprobar el número de estrellas de la cerradura para garantizar el nivel de resistencia en caso de robo.

Hay otros criterios a tener en cuenta a la hora de elegir la caja fuerte, como el tipo de sistema de cierre, el método de fijación, pero también el volumen y el peso de la caja fuerte.

¿Caja fuerte empotrada o independiente?

Una caja fuerte empotrada siempre será más discreta que una caja fuerte convencional porque se integra fácilmente en la decoración. Esta ocultación puede mejorarse aún más instalando la caja fuerte detrás de un cuadro o un espejo. Las cajas fuertes independientes, en cambio, sólo están selladas a la pared y son menos discretas porque los 4 lados permanecen visibles.

Sin embargo, suelen tener una mayor capacidad de almacenamiento que las cajas fuertes empotradas.

¿Qué nivel de seguridad elegir?

A la hora de elegir la caja fuerte, se debe saber que este tipo de equipamiento de seguridad se clasifica en varias categorías según el nivel de seguridad, que debe ser proporcional al valor de los bienes que se desea guardar.

Las normas europeas EN 1143-1 y EN 14450 definen el grado de seguridad de una caja fuerte en función de las diferentes herramientas utilizadas y según el tiempo que se tarda en abrir la caja fuerte.

Las cajas de seguridad "Basic" son cajas de seguridad certificadas con un nivel básico que cubre las clases 1 y 2 de la norma EN 14450. Las cajas fuertes se pueden encontrar en este grupo son ideales para residencias y también se pueden instalar en oficinas. Estas cajas fuertes están disponibles en diferentes versiones: de superficie, empotradas e ignífugas.

Por otro lado, se encuentran las cajas fuertes "Medium" son cajas fuertes certificadas según la norma EN 1143-1 para Clase 0, Clase I y Clase 2. Son ideales para residencias, empresas y negocios.

La categoría de "alta" seguridad incluye cajas fuertes con las clases 3, 4, 5 y 6 de la norma EN 1143-1. Las cajas fuertes de esta categoría son ideales para su uso en el sector bancario, joyerías, gasolineras, centros comerciales y otros lugares de alto riesgo.

¿Qué tipo de cerradura elegir?

Por último, las cerraduras de las cajas fuertes pueden ser digitales, de llave, por huella dactilar, etc.

Las cerraduras con llave son las más tradicionales y menos costosas del mercado. Sin embargo, también son las menos seguras.

Las cerraduras digitales son muy comunes. Las cajas fuertes vienen integradas con un teclado o hay que teclear una contraseña para abrirlas. La ventaja de este tipo de apertura es que se puede elegir el código personal y cambiarlo en cualquier momento. También se puede compartir con cualquier persona de confianza.

También existe la apertura de la caja fuertes por huella dactilar, que es una de las más sofisticadas y caras. En este caso, hay que poner el dedo en la almohadilla para desbloquear la caja fuerte.

¿Por qué instalar una caja fuerte en casa?

Las cajas fuertes son útiles para proteger el hogar, los bienes más preciados y objetos de valor, y por ello la mayoría de las personas recurren cada vez más a las cajas fuertes porque son una inversión segura.

Gracias a los materiales sólidos difíciles de forzar y a un sistema de apertura basado en una llave o una cerradura de combinación, las cajas fuertes son una de las soluciones más eficaces para proteger los objetos de valor contra el robo, pero también contra el fuego cuando son cajas fuertes ignífugas.

Hoy en día, todo el mundo se puede beneficiar de una caja fuerte y los precios son en gran medida asequibles. Fijando la caja fuerte al suelo, a la pared o a un armario, nadie podrá moverla ni abrirla.

Al querer proteger documentos importantes en caso de incendio, hay una gran variedad de modelos ignífugos, cada uno de los cuales ofrece un nivel diferente de protección contra el fuego.

