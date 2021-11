125 Aniversario de Bodegas Lustau, la colección del legado Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 14:55 h (CET) Bodegas Lustau cumple 125 años y lo celebra con una Edición Especial de tres vinos inéditos únicos, homenaje a la larga herencia de la casa elaborando vinos de Jerez La historia de Bodegas Lustau se remonta al año 1896 cuando José Ruiz Berdejo, secretario judicial en Jerez de la Frontera, comienza a elaborar vinos en una pequeña viña de su propiedad situada a las afueras de la ciudad. No tenía marca propia. Los vendía a grandes bodegas exportadoras, lo que hoy se conoce como un Almacenista. 50 años más tarde, su hija, María Ruiz-Berdejo, y su yerno Emilio Lustau, trasladan la bodega al casco histórico de la ciudad, amplían el negocio, crean marcas propias como Papirusa, Jarana o Escuadrilla y bautizan el negocio con su nombre.

En 1990 Bodegas Lustau se integra en la conocida empresa familiar centenaria Luis Caballero, dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas espirituosas y vinos de máxima calidad, acuerdo que supuso un importante respaldo financiero para Lustau, brindándole nuevas posibilidades de desarrollo y expansión.

Han pasado 125 años y la calidad y personalidad de la casa Lustau sigue siendo referente consolidado del gran vino de Jerez dentro y fuera de nuestras fronteras. Una de las 10 bodegas más premiadas del mundo y la única en conseguir dos veces el ansiado Lens Evans Trophy - International Wine Challenge que distingue a la mejor trayectoria. Galardones a los que hay que sumar los que año tras año reciben sus vinos y reconocen a su capataz de bodega, Sergio Martínez, como mejor enólogo de vinos generosos del mundo.

Para celebrar estos 125 años de historia, Bodegas Lustau saca al mercado una irrepetible e inédita Edición Especial 125 Aniversario como homenaje al legado y maestría de sus antecesores elaborando Jerez. Una selección única de tres botellas de vinos que jamás habían visto la luz antes y que llevan años criándose en el interior silencioso y fresco de tres de las bodegas que Lustau dispone en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda.

Lustau es la única bodega de la D.O. Jerez con presencia en las tres ciudades del Triángulo del Jerez, dos costeras y una de interior, lo que le permite ofrecer una mayor diversidad de características a su amplia colección de vinos.

Hoy la filosofía de Lustau sigue siendo la misma que inició en 1896: ofrecer la más amplia y selecta gama de especialidades de Jerez.

Tres vinos, tres ciudades, tres estilos. Una edición conmemorativa de 2.500 estuches con tres joyas enológicas inéditas. Una colección irrepetible para sumergirse en la propia historia de Lustau.

Manzanilla Pasada Papirusa. Sanlúcar de Barrameda.

8 años de vejez media

Hermana mayor de la manzanilla Papirusa. 4 botas grandes (bocoyes) fueron apartadas hace 4 años para que el velo de flor, capa de levadura que se forma sobre la superficie del vino, con una mayor superficie de contacto y un proceso de crianza estático, siguiera consumiendo los nutrientes del vino hasta casi su extinción, permitiendo una ligera oxidación. Una manzanilla madura, evocadora e irresistible.

Amontillado Solera del Castillo. El Puerto de Santa María

30 años de vejez media

Extraído del silencio de la bodega del imponente Castillo de San Marcos, fortaleza del siglo XIII mandada construir por Alfonso X el Sabio. Selección de selección entre las 20 botas de una solera invertida, donde una crianza primero biológica de 4 años y después oxidativa durante más de 25 años, 17 sin haber sido tocados por el hombre, marcan la personalidad de este vino. Intenso, poderoso, extremadamente complejo y lleno de matices.

Cosecha Tardía Añada 1996

25 años de vejez

Un vino dulce absolutamente diferente y único entre todos los vinos de Jerez, elaborado exclusivamente por Lustau. Resultado de la vendimia de 1996 y en la que las uvas Palomino se dejaron madurar en la cepa más tiempo del habitual (cosecha tardía). Posteriormente se mantuvo durante 25 años en botas centenarias selladas que habían contenido anteriormente vino oloroso. No hay nada parecido hasta la fecha.

La Edición Especial 125 Aniversario está ya a la venta en las mejores tiendas especializadas y en www.lustau.es PVP: 125 €

