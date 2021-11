La asesoría de crianza en Big Little School, un centro Montessori con educación personalizada Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de noviembre de 2021, 10:00 h (CET)

En la actualidad, gracias a profesionales como las que hay detrás de Big Little School, existe la posibilidad de que padres y madres también aprendan acerca de la educación de sus hijas e hijos Esta escuela cuenta con áreas de aprendizaje innovadoras adaptadas a la primera infancia, donde es posible descubrir valores ciudadanos fundamentales y herramientas para la vida que ellos autoaprenden a partir de diversos métodos.

En todo este proceso, las familias adquieren un papel fundamental, y es por ello, que el centro ofrece asesoría de crianza a las familias, que permite que madres y padres se sientan más preparados para afrontar cada etapa del crecimiento de los más pequeños.

¿Cómo mejorar la experiencia de la crianza? La maternidad y paternidad pueden ser retadoras para muchas personas. Tener un hijo conlleva una gran responsabilidad, así como conocimientos y prácticas que no todos poseen. Sin embargo, esto no implica que sea imposible. Con ayuda de profesionales en el área, la crianza puede convertirse en una de las mejores experiencias de la vida.

Una de las instituciones expertas en este ámbito es la escuela Big Little School, la cual ofrece un sistema de educación basado en el método Montessori. Se trata de un centro para menores de 1 a 6 años.

Esta escuela provee perfectas instalaciones adaptadas para los pequeños. Es un espacio tranquilo con colores neutros, plantas y sonidos armoniosos. Está hecho completamente diferente a una escuela regular. Este ambiente contribuye a que niños y niñas estén más tranquilos y aprendan los conceptos con mayor facilidad. Por su parte, también se acompaña a familias, que pueden acceder a asesorías personalizadas que les ayudarán a contribuir en la educación y formación de sus hijos de manera exitosa, siendo para ellas mismas una experiencia fácil y empoderante.

Big Little School apuesta por una educación adaptada a cada alumno Esta escuela ofrece una educación personalizada para prestar la atención necesaria a cada infante. También cuentan con un método pedagógico propio en el que la infancia se sitúa en el centro, y acompañarla supone una oportunidad de crecimiento única para las familias.

En cuanto al sistema educativo, Big Little School incluye un proyecto pionero de integración curricular del programa Mindfulness Eline Snel o la Pedagogía Sistémica. Estos programas previenen el bullying, la violencia y las malas conductas.

En el centro educativo se incluyen excursiones para conocer el entorno cultural y ambiental de la ciudad. Esto ayuda a crear conciencia ciudadana desde muy pequeños.

Las asesorías a familias proveen una mejor visión de su papel como progenitores y responsables del menor. La comprensión y el método de crianza se ven mejorados tras estas reuniones, las cuales constituyen una parte fundamental. La metodología empleada por Big Little School para este proceso reúne años de experiencia e investigación para transformar la manera de vivir la crianza y la educación, propiciando el desarrollo de familias más conscientes, emocionalmente sanas, conocedoras de sus talentos y con autonomía para enfrentar con éxito los retos de la vida actual.

En Big Little School se especializan en la dotación de herramientas educativas tanto para familias como niñas y niños. Se ofrecen recursos formativos como charlas, talleres, conferencias y seminarios para garantizar una comunicación fluida y eficaz entre escuela y familia.

Autoría de las imágenes: Javier de Paz y Carolina Galiano

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.