LiftOff Max de H24, nuevo complemento alimenticio energético de Herbalife Nutrition Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 13:36 h (CET) De la misma manera que es importante cuidar todos los aspectos durante y después de hacer deporte, también lo es planificar a conciencia el preentreno y todo lo necesario para rendir al máximo. LiftOff Max es un complemento alimenticio energético con sabor a pomelo y un alto contenido en vitaminas. Con solo 13 kcal y 180 mg de cafeína por ración, aporta la energía necesaria para afrontar un entrenamiento deportivo o sentirse activo de nuevo Casi el 60% de la población española practica algún deporte, según la última encuesta de Hábitos Deportivos publicada en 2020 por la División de Estadística y Estudios de la secretaria general Técnica del Ministerio de Cultura y Deporte, junto al Consejo Superior de Deportes. El ejercicio físico es saludable, pero de la misma manera que es importante cuidar todos los aspectos durante y después de hacer deporte, también lo es planificar a conciencia el preentreno y todo lo necesario para rendir al máximo.

“Tanto si se tiene un día muy activo como si se van a practican rutinas de ejercicios intensos, el cuerpo necesitará un impulso para afrontar estos retos”, explica Dana Ryan, dietista deportiva y directora de Rendimiento y Educación Deportiva en Herbalife Nutrition. Para ello, la multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable ha diseñado LiftOff Max, un complemento alimenticio energético, enmarcado dentro de la línea de nutrición deportiva H24, que ayuda a mantener los niveles de energía y el estado de hidratación antes de cualquier ejercicio.

Este producto energético y refrescante con sabor a pomelo aporta la energía necesaria para afrontar el ejercicio físico gracias a los 180 mg de cafeína* por ración. Su alto contenido en vitaminas C, B6 y B12 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, mientras que el ácido pantoténico contribuye al rendimiento intelectual normal.

“Complementos energéticos como LiftOff Max son una buena forma de preparar nuestro cuerpo y mente para la actividad que vamos a desempeñar. Estos, al mantener altos los niveles de oxidación de carbohidatos y estimular el metabolismo, reducen la fatiga y favorecen la recuperación de los músculos”, añade Ryan.

Con el sello de Informed Sport, entidad certificadora de productos de nutrición deportiva, LiftOff Max de H24 contiene solo 13 kcal por ración, es apto para veganos, no contiene colorantes ni aromas artificiales y está endulzado con extracto de hojas de estevia de origen natural. Se presenta en 10 sobres individuales, por lo que es perfecto para llevarlo y tomarlo en cualquier lugar. Su preparación es muy sencilla: basta con diluir un sobre del producto en 250 ml de agua y consumirlo antes de un entrenamiento o siempre que sea necesario recuperar el ritmo.

H24 LiftOff Max ya está disponible en 14 países de toda Europa, incluido España, y se prevé que llegue a otros países a lo largo de este año.

*Se recomienda no exceder la ingesta diaria de 400 mg de cafeína procedente de todas las fuentes (200 mg para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: Un escenario de precios altos como el actual puede empeorar y puede volver a ocurrir en el futuro ¿Cómo será el posicionamiento web en 2022?, por GILBERTO RIPIO 125 Aniversario de Bodegas Lustau, la colección del legado ¿Por qué tener una caja fuerte en casa?, por FORTISEGUR Razones para instalar un cerramiento metálico, por CERRAMIENTOS IRONMEN