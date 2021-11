30.000 folletos informativos serán repartidos en las farmacias de Gipuzkoa en el Día Sin Alcohol Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 13:15 h (CET) AERGI y el Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa conmemoran este día con una campaña centrada en los síntomas de su consumo. El Día Sin Alcohol se celebra el 15 de noviembre y este año el lema escogido en Gipuzkoa es "Un Solo Día No Vale" La Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación Gipuzkoa (AERGI) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) ponen, un año más, en marcha conjuntamente una campaña con motivo del Día Sin Alcohol que se celebra cada 15 de noviembre. La iniciativa es fruto de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades.

Bajo el lema “Un Solo Día No Vale”, la campaña busca hacer un llamamiento a la ciudadanía y concienciar sobre el abuso de la bebida y los síntomas que crea. Para ello, desde este fin de semana, se repartirán un total de 30.000 folletos en las farmacias guipuzcoanas. Esta es la segunda edición de la campaña y desde, el próximo lunes, todas las farmacias comunitarias de Gipuzkoa tendrán expuestos carteles y folletos a disposición del público.

Los síntomas son importantes

El mensaje de este año se centra en los síntomas que crea la adicción al alcohol basados en la experiencia que están teniendo desde AERGI con las personas recién llegadas a la asociación buscando una solución a su problema con la bebida. Por ello, el cartel y la imagen gráfica aparecen palabras como “abuso, ansiedad, agresividad o angustia”.

Para Josean Fernández, presidente de AERGI, “estamos preocupados con el momento actual en el que las personas que llegan hasta nuestra asociación, lo hacen con unas expectativas nada reales. Vemos agresividad, quizás debido al momento social que vivimos y fruto de una reacción al miedo que tenemos metido en el cuerpo por la pandemia o el futuro incierto. Otro aspecto a tener muy en cuenta y que nos sorprende son las falsas expectativas con las que llegan queriendo soluciones rápidas a un problema que lo vas a tener de por vida y cuyo tratamiento es largo”.

La farmacia, un gran apoyo

Miguel Ángel Gastelurrutia, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa, es consciente del gran apoyo que suponen las casi 300 farmacias de nuestro Territorio como puntos de información sanitaria. Recalca que un día solo no vale para un problema tan grave como es el de la adicción al alcohol. “La cercanía de la farmacia al ciudadano/a es idónea para hacer llegar mensajes como el de esta campaña. Nuestro rol social es fundamental, teniendo en cuenta la cercanía, profesionalidad, distribución geográfica y horario de la farmacia”, concluye Gastelurrutia.

