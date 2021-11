La autoestima en educación, por Técnicas de Estudio Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de noviembre de 2021, 09:20 h (CET)

Como un aspecto esencial para la formación de líderes seguros de sí mismos y con las capacidades necesarias para tomar decisiones, la autoestima se constituye como relevante en todo proceso educativo. El nivel de autoestima de una persona se afirma durante la niñez y la adolescencia y los docentes y padres tienen un papel importante en el proceso.

Técnicas de Estudio Integradas es un curso online desarrollado por Rosa Serrate, psicóloga y pedagoga profesional, el cual enseña a padres y maestros cómo ser factores activos en la construcción de la autoestima en la educación de sus hijos y alumnos.

Desarrollar una autoestima saludable La autoestima puede definirse como la autovaloración o la manera en la que una persona se percibe en función de sus conocimientos, capacidades, logros, metas, etc. La autoestima es por consiguiente el respeto y los sentimientos que, en conjunto, están dirigidos hacia sí mismo, hacia su forma de ser, de pensar, hacia su cuerpo y carácter. Una autoestima saludable no es comparativa ni competitiva, sino que se centra en el crecimiento personal. Por lo tanto, desarrollar una buena autoestima desde temprana edad es, en gran medida, garantía de estabilidad y éxito para el futuro. Dado que gran parte de la autoestima se forma durante la infancia y la adolescencia, esta está muy relacionada con la educación. Es por eso, que tanto docentes como padres deben estar capacitados y contar con los conocimientos necesarios para que tanto el sistema educativo como la educación familiar contribuyan al desarrollo de una autoestima saludable en los niños y adolescentes.

Técnicas de estudio para mejorar la autoestima en la educación La adolescencia es particularmente un periodo relevante en la formación de la autoestima. Durante esta etapa, los estudiantes se muestran mucho más vulnerables a experiencias que puedan afectar positiva o negativamente su seguridad personal. Por este motivo, tanto padres como docentes no solamente deben impartir conocimientos, sino que también deben proporcionar herramientas y estrategias para su desarrollo social, afectivo y emocional. El curso online Técnicas de Estudio Integradas desarrollado por Rosa Serrate ayuda principalmente a que el estudiante pueda adquirir las estrategias necesarias para mejorar en sus estudios, aumentar su interés en estudiar y mejorar su autoestima.

Lograr en los estudiantes una autoestima saludable no solamente mejorará el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también mejorará las relaciones socioafectivas que se desarrollan en el aula, mejorará la comunicación y las habilidades sociales.

