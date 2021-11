Catformació presenta la App ‘Qdcursos’ como punta de lanza de su transformación digital Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 10:47 h (CET) Catformació prepara la presentación pública de Qdcursos, la App móvil que revolucionará el sector de la formación Qdcursos nace de la idea de crear un buscador avanzado donde encontrar todos los cursos de formación profesional de Cataluña, sea cual sea el ámbito o el sector de interés, así como un amplio abanico de cursos privados no reglados como idiomas. El presidente de Catformació, Albert Colomer, afirma que “con Qdcursos queremos ayudar a los centros a difundir sus cursos y captar nuevos alumnos por medios digitales, y al mismo tiempo queremos ayudar a todo aquel que quiera formarse a encontrar el curso que necesita de manera fácil desde su móvil”.

El funcionamiento de la App Qdcursos

La aplicación de Qdcursos cuenta con un buscador inteligente que muestra los resultados de la búsqueda de los cursos priorizando siempre las necesidades del alumno. También muestra los intereses de los usuarios, los itinerarios formativos que necesitan completar o incluso la proximidad a los diferentes centros de estudios.

Además, incorpora un proceso de inscripción integrado para poner las cosas aún más fáciles. Qdcursos ofrece la posibilidad de inscribirse directamente en el curso seleccionado, desde el propio dispositivo, sin tener que salir de la aplicación ni hacer gestiones complicadas.

Esta aplicación permite obtener información de un curso en tan sólo un clic. "Ofrece información detallada, tanto del curso como del centro, lo que genera mucha confianza a los usuarios", explica Josep Ignasi Benet, tesorero de Catformació y responsable del proyecto.

También incluye los horarios, las aulas, el temario, los objetivos generales y específicos y las disponibilidades de plazas del curso. Incluso contiene los certificados oficiales en caso de que disponga el centro. La App ofrece una comunicación directa y segura entre profesor y alumno a través de la opción del chat incorporado.

En cuanto a la entrega de trabajos en grupo, ya no será un problema. Qdcursos facilita herramientas de trabajo colaborativo como el envío de documentos e imágenes o la implementación de formularios. Catformació ha estado trabajando en este proyecto pionero, apostando por la digitalización del sector y con el objetivo principal de iniciar una nueva era de relación con los socios de la institución.

Colomer, explica que “un sector tan esencial para el presente y el futuro de las personas como es la formación, no puede quedarse atrás en las grandes transformaciones tecnológicas y lo que hemos hecho es adaptarnos a la movilidad digital de nuestros alumnos, formadores y centros respondiendo a las nuevas tendencias de búsqueda y difusión de la información”. Y añade que "con este proceso de digitalización estamos consolidando a CatFormació como el referente dentro del sector".

En su etapa de lanzamiento, CatFormació pone a disposición de los socios y centros adheridos esta innovadora App de forma gratuita.

