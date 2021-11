La innovadora Escuela Universitaria Hispanic-American College abre sede en Galicia (La Coruña) Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 10:56 h (CET) La escuela universitaria Hispanic American College comunica que el próximo lunes 15 de noviembre tendrá lugar la inauguración de la sede central en La Coruña-Galicia, que contará con la presencia de sus directivos, autoridades e importantes personalidades El acto principal tendrá lugar durante una jornada completa el Lunes día 15 y con especial interés un breve discurso de la cuadragésima primera tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín a las 19:00H, la cual estrenará el Aula Magna dedicada a su trayectoria.

El nuevo campus ubicado en Av. Habana 6-7 (Riazor), se implantará de la mano de entidades colaboradoras como London School Of Economics, Universidad de Cambridge, Moller Institute, Universidad Veracruzana, Arcadie Languages Campus y más entidades internacionales que conformarán esta escuela de negocios de carácter universitario. Esta escuela ofertará formación privada en los ámbitos de la Formación Profesional Reglada, Bachiller Dual, Posgrados y cursos de extensión Universitaria. Asimismo, una de las apuestas de este proyecto educativo es poder trasladar a la nueva sede en A Coruña estudiantes de toda Latinoamérica para cursar estudios de MBA, este programa comenzará en Octubre de 2022 con la idea de generar inmersión cultural y educativa a estos estudiantes que residirán durante 6 meses en Galicia, generando así un importante impacto económico en la ciudad de La Coruña.

Como marco de esta inauguración, se desarrollará el III Congreso Internacional de Criminalística Aplicada desde el lunes hasta el miércoles 17 de noviembre organizado por INICA, la Academia Gallega de Seguridad Pública, la Xunta de Galicia, LiberQuaré, Inpeval, Bértolo Abogados, Detectives Magnum, LBB agencia de detectives y el Colegio de Abogados de Santiago, Hispanic-American College.

El Hispanic American College nació en Nueva York en 2016 para rediseñar la formación de líderes de la comunidad hispana. La escuela de negocios cuenta con profesionales y métodos de aprendizaje innovadores y ofrece una formación para mejorar el planeta desde las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y la administración pública. En la actualidad cuenta con tres escuelas especializadas, La Escuela de Liderazgo Kathleen Kennedy la cual lidera la propia Ex Vicegobernadora del Estado de Maryland, LA Escuela de RSC Bernardo Kliksberg liderada por el propio gurú mundial de la RSC y Ética del Desarrollo y la Escuela de Liderazgo Político Abraham Lincoln.

Si se quiere conocer más información puedes acceder a https://www.hacnyc.org/

