ReSound ONE incorporará la nueva prestación de llamadas en manos libres para personas con audífonos

viernes, 12 de noviembre de 2021, 10:31 h (CET) En un momento en que la conexión humana nunca ha sido más importante, los usuarios de iPhone y iPad pronto podrán usar los audífonos ReSound ONE como auriculares manos libres para hablar con familiares y amigos GN Hearing, el líder mundial en innovación de ayuda auditiva, ha anunciado que los audífonos ReSound ONE™ van a contar en breve con una nueva prestación que permitirá llamadas de teléfono manos libres y FaceTime con los último modelos de iPhone y iPad.

Los usuarios de ReSound ONE podrán responder las llamadas, simplemente tocando sus audífonos, para disfrutar así de conversaciones con una calidad de sonido excepcional, sin tener que sacar el dispositivo de su bolsillo. Esta nueva tecnología es una solución perfecta para mantener conversaciones mientras se realizan otras tareas, por ejemplo, cocinar, hacer deporte, trabajar mientras se habla o, simplemente, cuando el iPhone o iPad están fuera de su alcance.

Cuando retomar el contacto personal es aún un desafío, hacer que la comunicación sea más accesible a través de la tecnología es crucial, especialmente para aquellos que conviven con la pérdida auditiva. Utilizando la reciente actualización de software iOS15 y iPadOS 15 de Apple con soporte adicional para dispositivos auditivos bidireccionales, los audífonos ReSound ONE mejoran en gran medida la experiencia auditiva para los usuarios de iPhone y iPad con una administración de batería más eficiente, transmisión de audio segura y la nueva funcionalidad de las llamadas en manos libres.

Los audífonos ReSound ONE de GN Hearing son un accesorio autorizado Made for iPhone y han sido certificados para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. La nueva prestación de llamadas en manos libres con los audífonos ReSound ONE es compatibles con iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max y versiones posteriores. También puede usar estos audífonos con iPad Pro de 12,9 pulgadas (5.ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas (3ª generación), iPad Air (4.ª generación) y iPad mini (6.ª generación).

Para habilitar las llamadas manos libres en iPhone o iPad, los usuarios de ReSound ONE van a contar con una actualización del software del dispositivo a partir de diciembre de 2021. Además, todos los audífonos ReSound cuentan con opciones de transmisión líderes, incluida la transmisión directa desde iPhone y un conjunto de accesorios inalámbricos.

