CIONE apuesta por un futuro sostenible

viernes, 12 de noviembre de 2021, 10:36 h (CET) Grupo CIONE inicia un importante proyecto, con una trayectoria de 2 años y con el objetivo de integrar la sostenibilidad en el corazón del negocio, de la mano de la digitalización El conocido y reconocido compromiso de Grupo CIONE con la sostenibilidad impulsa ahora un gran proyecto, que cuenta con la involucración del comité de dirección de la compañía y sus colaboradores y que tendrá como resultado un Plan Estratégico de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa que se integrará en todos los procesos del negocio de la compañía.

La sostenibilidad además del cumplimiento estricto por parte de las organizaciones de las obligaciones legales vigentes, integra voluntariamente en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con los grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos de sus actuaciones. “Nos hemos marcado el objetivo de, en dos años, tener completamente integrada la sostenibilidad, en estos términos, en el corazón del negocio”, informa Miguel Ángel García, director general de CIONE.

Pero además, la constante evolución del compromiso de Cione con la sostenibilidad acelera, de manera paralela, el proceso de digitalización de la compañía. Desde el año 2009, la empresa audita y certifica periódicamente su sistema de gestión ambiental, mediante la norma 14001. Hoy, en 2021, todos los procesos operativos del centro logístico de CIONE, y en general de la compañía, están orientados hacia la digitalización y al respeto hacia el medioambiente. Objetivo del que, además, se ha hecho partícipes a todos los asociados, empleados y proveedores de la compañía

CIONE, con la mirada puesta en el presente, pero también en el futuro, ha convertido la implantación de la digitalización de sus albaranes mediante el código QR en parte fundamental de sus proyectos en el año 2022. Con este sistema, todos los albaranes de entrega en los envíos serán digitalizados, lo que implica un tremendo ahorro de papel, pero, a su vez, un aumento importante de la eficiencia y eficacia en la gestión del proceso. “Nuestro objetivo es el de convertir a CIONE en una empresa completamente digital en estos mismos dos años”, explica José Antonio De Santos, director de Operaciones de Grupo Cione.

El proceso ya está en marcha

Las diferentes áreas de negocio de la compañía ya han puesto en marcha acciones como el requerimiento de compromiso ambiental a proveedores, y muy especialmente a proveedores de transporte (TIPSA, Sending o Correos Express cumplen con certificación 14001 y hacen gala de un gran compromiso medioambiental). También desde hace meses, es práctica habitual en CIONE el uso de material biodegradable en el plástico de burbujas para la protección de los envíos, y se ha puesto en marcha de un programa responsable de disminución del uso de papel.

Otras medidas adicionales, que ya se han implantado en la compañía son la sustitución de los habituales precintos por otros fabricados con materiales no agresivos con el medio ambiente, la elección de productos de embalaje con etiqueta FSC (certificación forestal sostenible promovida por empresas productoras y comercializadoras de madera, organizaciones ambientales y de derechos humanos, preocupadas por la pérdida y degradación de los bosques del planeta) o la creación, y posterior implantación, de un código de buenas prácticas ambientales en toda la empresa, diseñado ad hoc

Todas estas medidas, de gran relevancia medioambiental, son condiciones tan irrenunciables para CIONE en materia de logística, transporte y procesos operativos, como lo puedan ser la puntualidad en las entregas de los pedidos, sin ir más lejos. “El compromiso de CIONE con la Sostenibilidad no solo se visualiza en estas y otras acciones o campañas concretas, sino que forma parte del corazón mismo del negocio, siempre en línea con nuestros grupos de interés, con nuestra cultura corporativa y también con nuestros objetivos estratégicos”, termina Miguel Ángel García.

