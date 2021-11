El Colegio Miramadrid, nuevo centro Google for Education Reference School Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 10:16 h (CET) El Colegio madrileño consigue la prestigiosa certificación que le acredita como Escuela Referente Google for Education. Google y Edelvives harán entrega del certificado el próximo día 15 de noviembre en un acto que tendrá lugar en el salón de actos del colegio Este mes de octubre el colegio situado en la localidad madrileña de Paracuellos de Jarama acaba de conseguir el certificado como Escuela Referente Google for Education, siendo uno de los primeros centros en toda España en haber conseguido este importante reconocimiento que se otorga por la exitosa implantación y el uso ejemplar de las nuevas tecnologías y las innovadoras herramientas de Google, en todos los ámbitos de su actividad.

El programa Google for Education Reference School, es un proyecto internacional en el que centros y profesorado de todo el mundo colaboran para la transformación digital de las aulas. Y en este camino, Google ha seleccionado al Colegio Miramadrid, como un ejemplo de éxito, un referente por su innovación y buena aplicación de la tecnología.

Los centros educativos que reciben este nombramiento entran a formar parte de la red mundial de Escuelas de Referencia de Google, recibiendo un reconocimiento al esfuerzo de la comunidad educativa por facilitar el aprendizaje y su trabajo por la innovación educativa.

La capacidad de adaptación tanto de las metodologías educativas, como el ADN tecnológico del colegio, facilitan que el paso a una educación digital sea posible y se cumplan los retos planteados en la formación de su alumnado. Desde los más pequeños de 2 años hasta los cursos superiores de Bachillerato, utilizan recursos y herramientas digitales adaptadas.

Google for Education también reconoce el grado de competencia del equipo docente en el uso de las aplicaciones, con un alto porcentaje de profesores certificados en el nivel 1 y en el nivel 2 y miembros del claustro acreditado oficialmente como Google Trainer.

“Nos sentimos privilegiados por formar parte de la comunidad Google y esperamos estar a la altura de tan importante reconocimiento. Disponer de G Suite y Chromebook nos ha ayudado a proponer procesos de enseñanza-aprendizaje basados en la creatividad y en el desarrollo competencial”, comenta Mª Ángeles Pérez, Directora del Colegio Miramadrid. Las razones que han llevado al centro a participar en este proyecto se inscriben dentro de la filosofía del centro pues “este logro no hace más que reforzar nuestra línea de trabajo y motivarnos más para seguir aprendiendo y trabajando por una educación de calidad en la que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje, un innovador modelo educativo que ha llegado para quedarse. Google Apps y Chromebook nos ofrecen un emocionante, sorprendente, único y nuevo mundo educativo”

La editorial Edelvives ha acompañado al centro en este proceso de transformación, como partner de Google for Education España. Formar parte de la red de centros educativos de referencia de Google supone también alcanzar el máximo nivel en cuanto a institución educativa digitalmente competente.

Google for Education es mucho más que la rama educativa de un gigante tecnológico, es también la fuente de inspiración y cambio para más de 80 millones de alumnos y profesores en todo el mundo. Por este motivo, desde el colegio Miramadrid “consideramos que se trata de un socio estratégico del más alto nivel para el desarrollo de nuestro proyecto educativo”.

Con motivo de la obtención de esta certificación y para darla a conocer, el colegio celebrará un evento, presencial, el próximo día 15 de noviembre a las 17.30 horas, que contará con la participación de responsables de Google y Edelvives.

