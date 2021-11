La radio como herramienta para personas que necesitan apoyo emocional, Hellinger Radio HD Emprendedores de Hoy

jueves, 11 de noviembre de 2021

La evolución de la radio ha propiciado la aparición de la televisión y posteriormente internet. Desde su creación y permitiendo a las personas informarse en tiempo real de lo sucedido en otras latitudes, este medio de comunicación ha significado una revolución en cómo las personas sabían del mundo.

Hoy en día sigue siendo un medio principal de comunicación, mediante el cual no solo se puede informar sino también ofrecer ayuda a quienes la necesitan. Este es el concepto de Hellinger Radio HD, el cual transmite únicamente contenido de ayuda y de desarrollo personal, basados en la psicología sistémica, constelaciones familiares y apoyo emocional.

La radio como una potente herramienta de apoyo Este medio de comunicación ofrece la ventaja de llegar a las personas sin necesidad de que estas tengan que estar pegadas a una pantalla o dejar de hacer otras actividades. De hecho, la radio permite realizar otras tareas mientras se escucha. Hellinger Radio ha tomado esta ventaja y la utiliza para respaldar a todas las personas que requieren de ayuda, ya sea porque hayan atravesado situaciones muy difíciles, traumas, episodios de abuso, etc. El propósito es ofrecer la compañía y el apoyo emocional necesario para este tipo de personas. En esta radio no se transmite publicidad o noticias, sino que su concepto busca más bien acompañar a la gente en sus emociones, orientar sus decisiones y potenciar el crecimiento interior de sus radioescuchas brindando herramientas útiles y contenido exclusivo para el desarrollo humano.

Constelaciones Familiares en Miami Uno de los programas más destacados y populares de Radio Hellinger es “Constelaciones Familiares en Miami”, dirigido por Juan Carlos, un profesional de la psicología que lleva a cabo el programa entre Madrid y Miami. En este espacio se invitan a personalidades especialistas en el desarrollo humano. Allí se tocan temas referentes a la depresión, abuso, prosperidad, inteligencia emocional y financiera y cualquier otro tema que sirva de comprensión y apoyo al oyente. La radio pretende en esencia difundir la filosofía del alemán Bert Hellinger, teólogo y espiritualista que hablaba de las Constelaciones Familiares, una teoría que postula que las familias se influyen recíprocamente en su conducta y salud. Esto quiere decir que muchos de los problemas que puede afectar a una persona a nivel emocional, de salud, conducta, etc., pueden estar causados por patrones o perturbaciones familiares de generaciones pasadas.

Tanto de este como de otros temas se profundizan en este y los demás programas transmitidos en Radio Hellinger, que a lo largo de su trayectoria, ha logrado ayudar a un gran número de oyentes, a través de su programación de ayuda personal.

