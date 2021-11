Disfrutar de un viaje de esquí para familias con Ski Club Noroeste Emprendedores de Hoy

A la hora de planificar unos días de vacaciones, una de las actividades que más disfrutan grandes y pequeños son los deportes de invierno.

Las razones son muchas, sin embargo, el contacto con la naturaleza y la máxima diversión que supone deslizarse sobre la nieve son el principal motivo para planificar esta ruta de aventura. Empresas turísticas como Ski Club Noroeste organizan viajes de esquí para familias, con todos los servicios que pueden necesitar para que se sientan seguros mientras disfrutan de una experiencia única e inolvidable.

Ski Club Noroeste prepara viajes de esquí para familias En fechas especiales como fin de año, Semana Santa, entre otras, Ski Club Noroeste planifica viajes de esquí especiales para familias en distintos puntos de España.

Los viajes de Ski Club Noroeste se llevan a cabo desde diciembre hasta abril en las estaciones de esquí más importantes del país como Masella, Astún y Cerler. Cada viaje es planificado con anticipación y está disponible para personas de cualquier edad, niños de entre 0 a 11 años, adolescentes y adultos.

La oferta de Ski Club Noroeste incluye el acompañamiento de un guía que llevará al grupo a las áreas más seguras de la estación para esquiar. Además, la empresa planifica el alojamiento, transporte y actividades especiales y dispone de un seguro de accidente para que el visitante no tenga que preocuparse por nada.

La empresa también organiza viajes a la carta. Los clientes pueden elegir dónde quieren realizar su viaje y el equipo de Ski Club Noroeste se encarga de hacerlo realidad. En este caso, crea presupuestos personalizados y ofrece seguridad y garantía de servicio.

Cursos de esquí para familias El equipo de profesionales que integra Ski Club Noroeste está conformado por expertos en esquí, quienes imparten clases personalizadas a las personas que no tienen conocimientos en la práctica de este deporte o que desean mejorar sus habilidades y técnicas.

Las clases se realizan los fines de semana en la Sierra de Madrid, en Valdesquí. Existen cursos para todas las edades, niños desde los 4 años en adelante, y hay una gran flexibilidad de fechas. Se pueden elegir las formaciones entre 4 o 6 días dependiendo del presupuesto y disponibilidad del alumno. El servicio incluye el curso de esquí o snow, según la modalidad elegida, asistencia de monitores desde el mismo autobús, traslado y actividades recreativas.

Para conocer más información sobre las próximas fechas disponibles de viajes y cursos de esquí, las familias pueden ingresar a la página web de la empresa y comunicarse por correo electrónico y número de teléfono. Los usuarios también pueden registrarse en el sitio online y estar al día de las promociones y fechas de viaje.

