El Data Science y Machine Learning han llegado para quedarse

En plena era del big data, las grandes cantidades de datos se han convertido en un activo para cualquier institución o compañía, pero solo es así cuando se procesan de una forma eficiente. El Data Science y Machine Learning han aparecido para ayudar a entender qué y por qué suceden las cosas, qué ocurrirá en el futuro y cómo se puede hacer que ocurra en el futuro un resultado concreto. Estos campos interdisciplinarios incluyen la estadística, la programación y la experiencia en el campo de estudio.

Pueden aplicarse prácticamente a cualquier área: en sistemas de recomendación de productos, en sectores de innovación tecnológica, en el mundo científico y empresarial. Comenzar una carrera en estas disciplinas es sin dudas prometedor.

Para subirse a la ola y aprovechar todo lo que tiene para ofrecer el Data Science y Machine Learning, en Máxima Formación ofrecen una formación especializada y comprometida con el aprendizaje de los alumnos, con su evolución, con su proyecto.

Desde 2016 son los formadores exclusivos en Data Science del CSIC. Cientos de investigadores de todo España se han formado con ellos. Las opiniones favorables pueden leerse en su página web. Además, han creado dos másteres online actualizados, prácticos y con seguimiento personalizado.

Es probable que muchas personas hayan intentado aprender Data Science y Machine Learning por su cuenta. Es posible que hayan probado un tutorial o dos, varios vídeos online y algún que otro curso corto. Puede incluso que hayan leído una decena de libros. Estas tienen una idea de las partes, pero necesitan unirlas de extremo a extremo para sacar el máximo partido y disipar sus dudas. Necesitan una solución completa y un tutor que les guíe paso a paso en sus proyectos. Necesitan saber lo que saben los profesionales sin invertir años descubriéndolo todo por sí mismas uniendo historias fragmentadas.

Es posible que muchos hayan intentado apuntarse en alguna universidad, pero sus contenidos no han logrado motivarles, aún no saben cómo trabaja en el día a día un científico de datos. Este centro no promueve una bolsa de empleo rápida donde los alumnos se estrellen contra los datos, tampoco su formación pone el foco en conceptos que nunca verán la luz en la práctica. Aquí se divierten solucionando problemas, resolviendo situaciones que antes hubieran quitado el sueño de los alumnos en su tesis, investigación o proyecto empresarial. Ellos garantizan la confianza y herramientas que los usuarios necesitan para trabajar con autonomía. Como expertos se encargan de guiarles a través del pensamiento analítico de datos necesario para extraer conocimiento útil y valor real de los datos que recopilan. Con tutorías ilimitadas y una metodología paso a paso, al ritmo de cada uno, todos pueden contar con ellos dónde y cuando quieran.

Todo lo que se puede lograr con los másteres de Máxima Formación Máster en Estadística Aplicada para la Ciencia de Datos con R Software XIII edición En este máster se pone el foco en la reproducibilidad de la ciencia, en crear informes replicables y automatizados para evitar errores, colaborar con colegas y poder retomar los análisis cuando los alumnos lo deseen con total confianza. Conocerán todo lo que necesitan para preparar y limpiar sus datos antes de la aventura, crearán gráficos impresionantes para contar la historia de sus datos. Este máster está enfocado en científicos que desean descubrir cómo diseñar sus experimentos para obtener resultados confiables y de mayor alcance. Se aprenderá a ahorrar tiempo y dinero incluso antes de analizar los datos, asegurando que se trabaje con la mejor información posible. Hay que recordar que los mejores datos vencen incluso a los algoritmos más sofisticados. También se hace hincapié en cómo mejorar las preguntas e inferencias estadísticas. Cómo interpretar correctamente los p-valores, los tamaños del efecto y cómo utilizar la potencia estadística para responder mejor las preguntas de investigación y justificar los próximos proyectos. Se aprenderá sobre modelos lineales, el caballo de batalla de la ciencia de datos, desde pruebas t de Students, ANOVAs hasta la regresión lineal. Luego se aplicarán modelos más complejos para trabajar con datos reales, como los modelos lineales generalizados, los modelos aditivos y los modelos mixtos o multinivel. El último paso en el máster permitirá también sumergirse en el Data Mining, con técnicas multivariantes como el análisis de componentes principales PCA, el análisis de correspondencias y el análisis clúster, entre otros, para descubrir patrones “ocultos” en los datos de manera efectiva.

Máster en Machine Learning con R Software II edición Este máster permitirá agilizar los procesos de la investigación y tomar de decisiones inteligentes basadas en la experiencia de los datos. Se trabajará con datos en tiempo real, con los mejores algoritmos con aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje profundo (Deep Learning). Desde capturar y gestionar datos con precisión y rigor, hasta dominar la aplicación práctica de los mejores algoritmos de Machine Learning para obtener predicciones precisas y reconocer patrones de manera automática. Árboles de decisión, modelos de Bagging y Random Forest, Clasificación por k-vecinos (kNN), máquina de vectores de soporte (SVM), análisis clúster y PCA, Análisis de series temporales con modelos ARIMA y SARIMA, y redes neuronales (RNA) para la regresión y clasificación. Todas herramientas que se podrán aplicar en el trabajo desde el primer momento.

Ambos incluyen una formación desde cero en R-Software (el lenguaje estadístico por excelencia) y ambos permiten crear una cartera de trabajos con un TFM final sencillo donde aplicar todo lo aprendido de la mano de un tutor, con el título de la Universidad de Nebrija.

Los interesados en saber más sobre Máxima Formación no pueden perderse su webinar sobre Soluciones R Software para la ciencia de datos. Desde ahí podrán conocer las principales herramientas en Data Science y todo lo que se puede lograr con ellas y la mentalidad adecuada.

La convocatoria permanecerá abierta en octubre-noviembre de 2021. Los futuros alumnos pueden contactar con el centro. Sus profesionales se encargarán de escucharles, ya que están deseando ayudarles a convertirse en un PRO del Data Science y el Machine Llearning.